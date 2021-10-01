Средний возраст трудовых коллективов на большинстве заводов уже сейчас превышает 40 лет, а значительную долю персонала составляют пенсионеры.

Крупные промышленные предприятия в сфере энергетики, машиностроения, металлургии, оборонной, строительной сферах и химической промышленности жалуются на дефицит молодых квалифицированных кадров, который в будущем, если пустить ситуацию на самотек, может привести к остановке части украинских производств.

Как сообщается в материале УНИАН, средний возраст трудовых коллективов на большинстве заводов уже сейчас превышает 40 лет, а значительную долю персонала составляют пенсионеры.

"Дефицит молодых специалистов, безусловно, есть: например, средний возраст работников на бронетанковых предприятиях – 51,3 года, доля работников до 35 лет – 9,6 процентов. Доля работников пенсионного возраста на отдельных предприятиях Концерна вынужденно близка к 100 процентам: например, НИИ "Квант" (предприятие, занимающееся разработкой электронного оборудования – УНИАН)", - сообщили УНИАН в крупнейшем государственном машиностроительном концерне "Укроборонпром".

Потребность в младших специалистах, чья квалификация предполагает наличие среднего специального образования, на данный момент также покрывается за счет работающих пенсионеров.

Как отмечают в судостроительной компании Smart Maritime Group, входящей в состав промышленно-инвестиционной группы "Смарт-Холдинг", количество работающих в промышленности пенсионеров из года в год растет едва ли не в геометрической прогрессии.

"За последние полтора года количество работающих пенсионеров на верфях компании увеличилось в 1,5 раза. Ввиду невозможности привлечь молодых специалистов, компания вынуждена нанимать пенсионеров, в том числе и на инженерные позиции. Сегодня в компании работает 110 пенсионеров на различных должностях: от рабочего до руководителя", - отметили в Smart Maritime Group.

Схожая ситуация наблюдается на харьковском предприятии "Украинские энергетические машины" (бывший "Турбоатом"). Уже сегодня доля пенсионеров, являющихся "золотым фондом" предприятия и выступающих в роли наставников, превышает долю молодых специалистов, которые могли бы прийти им на смену.

"Серьезная проблема для многих промышленных предприятий страны – острый дефицит квалифицированных кадров технических специальностей. При чем, это касается как специалистов с высшим образованием - инженеров-конструкторов, так и со специальным - токарей, фрезеровщиков и других. Касается это и нашего предприятия, где производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. Завод испытывает дефицит в специалистах машиностроительных специальностей. Но и вузы испытывают дефицит студентов технических специальностей", - отметили в "Украинских энергетических машинах".

При этом, как подчеркивают участники рынка, те молодые специалисты, которые все же получают высшее либо профессионально-техническое образование и приходят работать на заводы, обнаруживают, что полученные ими знания не соответствует реальным потребностям бизнеса, и вынуждены переучиваться "на лету".

"Мы остро ощущаем дефицит кадров в регионах. У нас нет сомнений в том, что нынешняя система образования не закрывает потребности промышленности. Технических специалистов выпускается очень мало, а качество выпускаемых специалистов, мягко говоря, далеко от требований реального бизнеса. Зачастую у выпускников широкий кругозор и сильные теоретические знания по профильному предмету. Что касается практических знаний, обучающие программы в ВУЗах разрабатывались много лет назад и заметно отстают от требований рынка. Вузы не успевают перестроить свои программы, они не успевают за рынком, за его потребностями", - добавляет директор по корпоративным коммуникациям группы компаний в химической промышленности Group DF Олег Арестархов.

Для решения накопившихся проблем украинские промышленные предприятия неоднократно обращались к Министерству образования и науки с просьбами и предложениями увеличить количество бюджетных мест на недостаточно востребованных среди абитуриентов специальностях. Помимо этого, они самостоятельно предпринимают шаги по популяризации технических специальностей среди населения, всячески поощряют заинтересованных в этих профессиях граждан в дальнейшем обучении и развитии, заключают программы сотрудничества с высшими учебными заведениями, приглашают студентов к себе на практику, а также поощряют своих сотрудников проходить курсы повышения квалификации.

Однако участники рынка подчеркивают: без системной поддержки, популяризации инженерно-технических специальностей со стороны государства и реформирования отечественной системы образования предпринимаемых ими шагов – недостаточно.

Автор: Иван Бойко