"Не хочу я на завод, поступаю на TikTok": как предпочтения абитуриентов "убивают" экономику Украины

В Украине уже долгое время наблюдается значительный дисбаланс между абитуриентами, желающими поступать на гуманитарные специальности и теми, кто выбрал для себя математическо-техническое образование. В результате этого, отечественные промышленные предприятия, являющиеся основой развития национальной экономики, уже сейчас испытывают кадровый голод, и, если проблема не будет решена, уже в обозримом будущем рискуют оказаться на грани закрытия.

Согласно сюжету прошлогоднего голливудского фильма-катастрофы "Гренландия", спасительный билет в подземный бункер, в котором горстке избранных представляется шанс пережить удар приближающегося к Земле астероида, получают лишь те редкие представители человечества, которые способны принести реальную пользу возрождающейся в будущем цивилизации: выдающиеся ученые, успешные инженеры, известные архитекторы-строители, механики и их семьи. Подобный принцип, согласно которому именно представители рабочих и научных профессий спасают человечество от вымирания, просматривается и во многих других американских блокбастерах последних лет (в последние годы мир от гибели в следствие различных апокалиптических причин регулярно спасают не боевые качки, а образованные худощавые технари – инженеры, космонавты, исследователи, геологи).

Все это – планомерная работа Голливуда (читайте: госзаказ американских корпораций) по популяризации соответствующих специальностей среди молодежи, ведь кинематограф в Штатах со времен Великой Депрессии исправно служил "министерством пропаганды", основным инструментом влияния на умы граждан. Однако, в то время, когда в США молодым американцам показывают, что работа инженером, исследователем, ученым – это круто и престижно (уверенность в чем регулярно подпитывает живым примером вполне реальный Илон Маск), в Украине открывают… факультет TikTok.

Очевидно, львиная доля украинцев восприняла нововведение одиозного ректора Киевского университета культуры Михаила Поплавского с ухмылкой, однако, и у этого факультета будут свои выпускники с дипломами, и – немало. И пока украинская молодежь в своем большинстве будет продолжать массово отдавать предпочтение гуманитарным специальностям, последние десятилетия находящимся на пике популярности среди абитуриентов, вместо того, чтобы углубляться в более сложные, но, в то же время, прикладные и перспективные природоведческие и технические науки, не видать нашему государству своих "Илонов Масков". А из-за существующего "культа" высшего образования абитуриенты будут и дальше выстраиваться в очереди приемных комиссий вузов, тогда как аудитории профессионально-технических учебных заведений – продолжат простаивать.

"У нас сочетаются парадоксально несочетаемые вещи. У нас есть люди, которые убеждены, что в Украине нигде не нужно инженерное образование, и инженеры заканчивают, в лучшем случае, в сфере торговли. В то же время, вместе с таким стереотипом, существует дефицит кадров – инженеров для химической, машиностроительной промышленности, сферы электроники. И это наша данность. У нас параллельно существуют одновременно и недостаток инженерных кадров, и превалирующее представление в обществе, что стоит обходить инженерные профессии стороной, ведь это малоперспективный путь", – отмечает вице-президент Киевской школы экономики, экс-заместитель министра образования Егор Стадный.

Советское наследие

В целом, причины такого расклада предпочтений абитуриентов (а, главное – их родителей) – очевидны: в нищие 90-е, на фоне краха советской оборонки (и промсектора двойного назначения, суммарно занимавших более двух третей отечественной индустрии), масса квалифицированных инженерно-технических специалистов ходили в замерзшие цеха никому не нужных заводов (пока их подчиненные-слесари активно растаскивали на металлолом остатки устаревших станков и так хоть что-то зарабатывали на жизнь) и, вместо зарплаты, получали лишь справки о размере ее задолженности (при чем, даже эту вечную задолженность обнуляла галлопирующая гиперифнляция). Лишь сотням пришло в голову и хватило смелости вырваться на Запад – где их навыки и знания нашли достойную востребованность и оплату. Родители, желая добра своим детям, готовы были отдавать все остатки семейных сбережений, лишь бы их чада не повторили путь предков. "Раскрученные" на тот момент профессии юристов, рекламщиков, пиарщиков, журналистов, режиссеров, экономистов и загадочно-престижный "менеджмент" стали истинным золотым Граалем для школьников из промышленных центров.

И, если, поначалу, еще в конце 90-х, дисбаланс на рынке труда выровнялся – когда многие технари сменили профиль и нашли себя на новых производствах с востребованной продукцией, ушли торговать на базары или батрачить в соседних странах – затем, в двухтысячные, ожидаемо, в отечественный промышленный сектор пришел жесточайший кадровый голод: те, кому квалификация позволяла работать в выжившей и даже вновь окрепнувшей украинской промышленности, стали уходить на пенсию – а на смену им никто не пришел.

Одновременно с этим разбалансировался рынок труда и для детей вчерашних инженеров, выпускников гуманитарных вузов: стране попросту не нужно было столько адвокатов, редакторов, менеджеров, маркетологов, языковедов и культурологов. В итоге, львиная доля нашей молодежи – дипломированные экономисты и юристы (в лучшем случае), потратившие 5-6 лет на получение высшего образования – работают не по специальности: копирайтерами, фотографами, блогерами, барменами, ногтевыми мастерами или продавцами на рынке/в АТБ/секретарями/нужное подчеркнуть; а украинские промышленные предприятия уже сейчас жалуются на нехватку квалифицированных молодых кадров.

Последнее доступное общественности крупное исследование по данной теме, проведенное в 2015 году европейским Институтом персонала и развития, гласит, что в Украине целых 40% выпускников вузов работают не на тех специальностях, ради которых они высиживали стулья в своих университетах. То есть, почти каждый второй выпускник!

В принципе, это ни для кого не новость. Однако говорить вслух об этом у нас – не принято. Первым попытался публично поднять проблему ложной популярности гуманитарных дисциплин – да и вообще высшего образования – премьер-министр Гройсман, заявивший как-то, что "не каждый способен быть ученым, и не каждому человеку нужно высшее образование". Помните шквал критики, обрушившийся в последствии на голову назвавшего вещи своими именами экс-премьера?

А ведь в чем Гройсман был не прав? Если молодой человек принимает решение отучиться 11 лет в школе, затем – 5 лет в вузе, а, выйдя из стен очередного коммерческого университета с экзотичным названием, понимает, что его истинное призвание – торговать мобильными телефонами, то это – проблема для государства. Ведь тот же молодой человек мог бы ограничиться 9-ю классами и тремя курсами колледжа, прекратив брать деньги у родителей на содержание и начав платить налоги. А, если обучение было в государственном вузе за счет бюджета, то за эту ошибку молодости и вовсе заплатили в складчину все мы – налогоплательщики.

Согласно данным упомянутого исследования Института персонала и развития, Украина оказалась на пятой строчке среди стран Европы по показателю выпускников вузов, работающих не по специальности. В то же время, во значительно более развитой Германии (стране с бесплатным высшим образованием) показатель "работы не по специальности" составлял всего 10 процентов – то есть, к своему обучению молодые немцы подходят куда более прагматично.

Проблема – со школьной скамьи

К тому, что вчерашние школьники выбирают не те специальности, которые в реальности могли бы быть им интересны, а поступают по наитию на, по их мнению, имиджевые гуманитарные факультеты, приводит также планомерный упадок преподавания математических и природоведческих наук в украинских школах. И это – тема для отдельного разговора.

"Не стоит надеяться на большие наборы на технические специальности, если у нас так сильно провисают математика и физика. Если у вас очень плохо преподают физику и математику в школе – в силу разных объективных или субъективных причин – рассчитывать на то, что будут желающие поступать на специальности, связанные с этими предметами, не приходится", – отмечает Егор Стадный.

Многие ли из современных школьников могут похвастаться учителями математики, физики, химии, которые объясняют свой предмет с горящими глазами и могут заинтересовать детей не просто отсидеть 45 минут урока и забыть все услышанное на выходе из кабинета, но и копнуть глубже в суть предмета и, если даже не посвятить его изучению всю жизнь, то хотя бы прочитать дополнительный параграф учебника? Многие ли преподаватели способны вдохновить сегодняшних школьников стать учеными, способными в будущем сделать потрясающие открытия?

Ответ очевиден. Кроме того, в изучении таких предметов, как, к примеру, физика и химия – нужна также определенная материально-техническая база, поскольку они предполагают возможность демонстрации опытов, процессов, наглядно демонстрирующих суть изучаемых явлений. Но подавляющее большинство украинских школ (особенно, в регионах нашей страны) не укомплектованы соответствующим оборудованием. А без наглядной "магии" эти предметы превращаются попросту в набор сложных и не интересных молодым умам формул, которые проще не учить, а списать при случае из шпаргалки, поскольку "в жизни не пригодится".

Сталкиваться с этими проблемами – неинтересного преподавания и отсутствия или недостатка необходимой материально-технической базы – молодые украинцы продолжают также во многих профессиональных и даже высших учебных заведениях, аудитории которых одним своим депрессивным видом, а нередко – даже аварийным состоянием, отбивают у молодежи всякое желание посещать занятия.

А первопричина в этом одна – недостаток государственного финансирования учебных заведений (и/или коррупция на уровне управления этими заведениями), а также неспособность государства мотивировать преподавателей, на плечи которых возложена, без преувеличения, одна из самых важных функций – взращивания наших будущих поколений.

"Мы никуда не денемся от [необходимости] повышения уровня преподавания природоведческих и математических дисциплин в самих школах. И это огромный спектр подпроблем, на которые раскладывается проблема низкого уровня преподавания. Это и школьная программа, и оборудование, и сами учителя. И в каждой из этих составляющих есть множество других проблем. Это и мотивация учителей, связанная с системой управления, которая угнетает на разных уровнях и не работает для привлечения новых талантливых кадров, и зарплаты, которые даже ниже, чем во многих низкоквалифицированных профессиях. Плюс, композиция внутри этой зарплаты такова, что значительная ее часть зависит от звания, стажа преподавателя и других вещей, которые просто недоступны молодым кадрам. Это, по умолчанию, делает эту профессию все менее привлекательной для молодежи", – добавляет Стадный.

Если ничего не изменится, уже в ближайшее десятилетие в Украине практически не останется грамотных преподавателей математических и природоведческих наук – старые учителя уходят на пенсию, и замены им – нет.

"По информации МОН, на сегодня у нас работает ориентировочно 72 тысячи учителей-пенсионеров, и жизнь так складывается, что по разным причинам они когда-нибудь уйдут из учебных заведений, а кто будет работать, и каким будет уровень таких учителей – это вопрос будущего государства, и без преувеличения вопрос национальной безопасности", – сказал эксперт в сфере образования Андрей Черных.

А недостаток грамотных учителей, как снежный ком, тянет за собой изначальную проблематику этой статьи – нежелание абитуриентов осваивать сложные технические специальности и впоследствии работать на высокооплачиваемых (в настоящее время) должностях на украинских промышленных предприятиях, которые до сих пор являются фундаментом национальной экономики.

Предпочтения молодых украинцев

По данным опроса портала "OLX Работа", проведенного среди 1,5 тысяч абитуриентов во время вступительной кампании 2021 года, наиболее привлекательными для работы выпускникам кажутся сфера торговли (за этот вариант проголосовали 18 процентов респондентов), барно-ресторанная сфера (17 процентов), IT и телеком (11 процентов), а также сфера маркетинга, рекламы, дизайна или SMM (10 процентов).

Меньше всего украинская молодежь видит себя в науке – всего 0,33 процента абитуриентов хотели бы в будущем проводить научные исследования и учить подрастающие поколения, а также в авиации и военном деле – за каждый из этих вариантов отдали свои голоса по 0,58 процентов респондентов.

Самыми популярными специальностями среди украинских абитуриентов, по данным OLX, в этом году стали факультеты "Филология" и "Юриспруденция". В то же время, профессионально-техническое образование заинтересовало вдвое меньше молодых украинцев, чем в прошлом году – отечественные политехнические институты, колледжи и техникумы получили всего 35 тысяч заявок против 63 тысяч в 2020 году.

"Через пять лет это может критически усилить существующий дефицит специалистов среди "голубых воротничков", а двое из трех выпускников будут вынуждены учиться снова и искать себя в новой профессии", – отметили аналитики OLX.

Взгляд бизнеса

Существующий негативный тренд уже сейчас болезненно ощущают руководители крупнейших отечественных предприятий в сфере энергетики, машиностроения, металлургии, оборонной, строительной сфере и химической промышленности: средний возраст трудовых коллективов на большинстве заводов уже сейчас превышает 40 лет, а значительную долю персонала составляют пенсионеры.

"Дефицит молодых специалистов, безусловно, есть: например, средний возраст работников на бронетанковых предприятиях – 51,3 года, доля работников до 35 лет – 9,6 процентов. Доля работников пенсионного возраста на отдельных предприятиях Концерна вынужденно близка к 100 процентам: например, НИИ "Квант" (предприятие, занимающееся разработкой электронного оборудования – УНИАН)", – сообщили УНИАН в крупнейшем государственном машиностроительном концерне "Укроборонпром".

Потребность в младших специалистах, чья квалификация предполагает наличие среднего специального образования, на данный момент также покрывается за счет работающих пенсионеров.

При этом, как добавляют в судостроительной компании Smart Maritime Group, входящей в состав промышленно-инвестиционной группы "Смарт-Холдинг", количество работающих в промышленности пенсионеров из года в год растет едва ли не в геометрической прогрессии.

"За последние полтора года количество работающих пенсионеров на верфях компании увеличилось в 1,5 раза. Ввиду невозможности привлечь молодых специалистов, компания вынуждена нанимать пенсионеров, в том числе и на инженерные позиции. Сегодня в компании работает 110 пенсионеров на различных должностях: от рабочего до руководителя", – отметили в Smart Maritime Group.

Схожая ситуация наблюдается на харьковском предприятии "Украинские энергетические машины" (так с недавних пор называется легендарный "Турбоатом"), производящем паровые, гидро- и газовые турбины для электростанций (в том числе, атомных). Уже сегодня доля пенсионеров, являющихся "золотым фондом" предприятия и выступающих в роли наставников, превышает долю молодых специалистов, которые могли бы прийти им на смену.

"Серьезная проблема для многих промышленных предприятий страны – острый дефицит квалифицированных кадров технических специальностей. При чем, это касается как специалистов с высшим образованием – инженеров-конструкторов, так и со специальным – токарей, фрезеровщиков и других. Касается это и нашего предприятия, где производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. Завод испытывает дефицит в специалистах машиностроительных специальностей. Но и вузы испытывают дефицит студентов технических специальностей", – отметили в "Украинских энергетических машинах".

При этом, те молодые специалисты, которые все же получают высшее либо профессионально-техническое образование и приходят работать на заводы, обнаруживают, что полученные ими знания не соответствует реальным потребностям бизнеса, и вынуждены переучиваться "на лету".

"Мы остро ощущаем дефицит кадров в регионах. У нас нет сомнений в том, что нынешняя система образования не закрывает потребности промышленности. Технических специалистов выпускается очень мало, а качество выпускаемых специалистов, мягко говоря, далеко от требований реального бизнеса. Зачастую у выпускников широкий кругозор и сильные теоретические знания по профильному предмету. Что касается практических знаний, обучающие программы в ВУЗах разрабатывались много лет назад и заметно отстают от требований рынка. Вузы не успевают перестроить свои программы, они не успевают за рынком, за его потребностями", - добавляет директор по корпоративным коммуникациям группы компаний в химической промышленности Group DF Олег Арестархов.

Для решения накопившихся проблем украинские промышленные предприятия неоднократно обращались к Министерству образования и науки с просьбами и предложениями увеличить количество бюджетных мест на недостаточно востребованных среди абитуриентов специальностях. Помимо этого, они самостоятельно предпринимают шаги по популяризации технических специальностей среди населения, всячески поощряют заинтересованных в этих профессиях граждан в дальнейшем обучении и развитии, заключают программы сотрудничества с высшими учебными заведениями, приглашают студентов к себе на практику, а также поощряют своих сотрудников проходить курсы повышения квалификации.

"Мы помогаем учебным заведениям. Конкретный пример: при поддержке Черкасского "Азота", политехнический техникум города получил лицензию Минобразования на подготовку слесарей-ремонтников для работы на химических предприятиях. Ранее никто не готовил таких рабочих с узкой специализацией. Второй шаг: мы не только популяризируем некоторые специальности, но и оплачиваем 50 процентов стоимости обучения работников предприятия и их детей, если они обучаются именно таким востребованным техническим специальностям. У нас работает программа подготовки молодых специалистов – будущих инженерно-технических специалистов-руководителей", - отмечает председатель правления химического гиганта – Черкасского "Азота" - Виталий Скляров.

При этом, современные промышленные предприятия ломают постсоветский стереотип о том, что работа на заводах - бесперспективна и малооплачиваема. Уже сегодня средняя заработная плата на заводах, которые являются градообразующими в регионах своей дислокации, превышает среднюю по этим областям. Например, как отметили в "Укроборонпроме", в целом, за первое полугодие текущего года среднемесячная заработная плата по предприятиям концерна превышает среднемесячную по Украине на 21 процент и составляет свыше 16 тысяч гривен. В городе Киеве этот показатель превышает средний по столице на 23 процента, достигая среднего значения в почти 24 тысячи гривен.

Помимо денежного вознаграждения, сотрудники крупных украинских заводов получают также официальное трудоустройство, белую зарплату и объемные социальные пакеты, наполненные множеством приятных бонусов.

"Работник одновременно участвует во всех социальных программах: амбулаторно-поликлинического обслуживания, получение льгот при питании на производстве и оплате проездных билетов, компенсация стоимости путевок на лечение и отдых и тому подобное. Все вместе приносит ему дополнительный доход в размере 3-х среднемесячных зарплат ежегодно. Занятия спортом – это 10 секций, участие в различных соревнованиях: как заводских, так и городских, возможность раскрывать свой потенциал в творческом коллективе "Все свои" (вокал, танцы, актерское мастерство), в интеллектуальной игре "Что, где, когда?", - перечисляет предлагаемые сотрудникам бонусы заместитель генерального директора АО "Украинские энергетические машины" Дмитрий Нестеренко.

Расширенными программами поощрения и мотивации сотрудников располагают все опрошенные УНИАН промышленные монстры Украины. Могут ли, в то же время, похвастаться такими же условиями труда сотрудники популярной среди абитуриентов сферы торговли и киоски с шаурмой? Вопрос риторический.

Фундаментальные сдвиги

Печальная правда в том, что до тех пор, пока на уровне государства также не будут предприниматься шаги по популяризации технических специальностей, пока в обществе не будет окончательно сломан постсоветский стереотип о том, что люди, выбравшие для себя путь "голубых воротничков" чем-то хуже "белых", и сегодняшние школьники не захотят посвящать свою жизнь научным исследованиям и производству высокотехнологического оборудования и техники, шагов, предпринимаемых промышленными предприятиями по привлечению молодых специалистов, всегда будет недостаточно.

Усугубляется эта проблема также массовой миграцией молодых граждан за рубеж – в поисках экономической стабильности и более высокого уровня жизни, нежели в Украине.

"Согласно опросам, которые были проведены среди молодежи до 25 лет, 55 процентов молодежи связывает свое будущее с миграцией. На сегодня человек, который имеет достаточно высокий уровень профессионализма в любом техническом деле, очень легко находит работу и в Польше, и в Германии, и где угодно. Более того, поляки и немцы максимально упростили порядок получения трудовых виз для украинских трудовых мигрантов ... На сегодняшний день есть огромный спрос на водителей, инженеров, на людей с высоким уровнем умения обработки металла: в Польше в Германии, Словакии, Венгрии, Румынии", - отмечает экономический эксперт Олег Пендзин.

И, таким образом, мы получаем замкнутый круг: промышленные предприятия, стабильная работа которых должна способствовать восстановлению и развитию национальной экономики, сталкиваются с проблемой того, что молодежь, желающая у них работать, не имеет достаточного уровня квалификации, а те немногие перспективные молодые кадры, которыми может похвастаться наша страна, отдают предпочтение работе за рубежом – в государствах с более высоким уровнем доходов жителей. Однако, как сможет Украина развивать свою собственную экономику, если предприятия, генерирующую значительную долю ВВП и валютной выручки, страдают от проблемы старения коллективов, которая, если продолжит усугубляться, может и вовсе привести к их закрытию?

"Данная проблема в итоге может привести к отсутствию высокопотенциальных молодых специалистов в стране. Как следствие, закрытие в учебных заведениях соответствующих кафедр, направлений подготовки. В случае отсутствия мер, которые способны минимизировать данный риск, некоторые профессии и специальности могут уйти с рынка труда. С точки зрения промышленности – выполнение определенных участков работ будет невозможно, что приведет к необходимости срочно автоматизировать данные участки работ (что без инвестиций невозможно), либо перепрофилировать их, либо закрывать производство", - поделились пессимистичными прогнозами в концерне "Укроборонпром".

Путь решения озвученных проблем, накапливающихся десятилетиями, не будет быстрым, и, неизбежно, растянется на годы. А потому, чтобы не опоздать, некоторые шаги необходимо начинать предпринимать уже сейчас.

Прежде всего, государству необходимо осознать, что дальнейшее экономическое развитие невозможно без стратегических программ поддержки базовых отраслей промышленного сегмента, в целом, и стратегий решения проблемы кадрового голода в этих отраслях, в частности.

"Аграрный перекос и негласный курс на деиндустриализацию, который сегодня наблюдается в экономике, в долгосрочной перспективе негативно скажется на развитии промышленного потенциала Украины. Одним из путей решения кадрового кризиса в промышленности должны стать программы для поддержания молодых специалистов (приобретение жилья, выгодные кредиты, дополнительное образование, повышение престижа высшего технического образования). В противном случае проблема кадрового голода в реальном секторе будет только нарастать", - отметили в компании компании Smart Maritime Group.

Страна нуждается в глобальной реформе школьного образования. Эксперт в сфере образования Андрей Черных считает, что уже в ближайшее время необходимо провести заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, в ходе которого следует обсудить все обозначенные проблемы украинской системы образования в контексте национальной безопасности. Итогом этого заседания должна стать национальная стратегия развития образования на 2022-2030 года.

"Сейчас действует указ президента от 25 июня 2013 года "О Национальной стратегии развития образования в Украине на период до 2021 года". Также важно проработать вопрос разработки и утверждения государственной программы "Учитель" на 2022-2030 года. Подобная программа уже одно время утверждалась правительством – еще в далеком 2002 году. Это необходимо сделать для улучшения ситуации с подготовкой и государственной поддержкой учителей и среднего образования, в целом, в стране", - отметил эксперт.

Следующим важным шагом должна стать разработка стратегии развития профессионально-технического образования. Необходимо ввести систему профориентации в школах: проводить соответствующие тесты на определение навыков и склонностей учеников, "дней открытых дверей" на заводах и фабриках, имеющих важное государственное значение. Также необходимо решить вопросы профильного обучения школьников в последних трех классах и дать им возможность углубленно изучать те предметы, к которым у них лежит душа, и которые будут полезны для них в дальнейшем обучении в высших или профессионально-технических учреждениях. Другая важная проблема, требующая решения уже сейчас – инвестиции в материально-техническое оснащение учебных аудиторий, которое непосредственно влияет на качество получаемых знаний.

И, что самое главное, нужно по примеру американских коллег, транслирующих соответствующие месседжи через голливудские блокбастеры, показывать молодым украинцам и их родителям, что математические, инженерные, технические и научные специальности – перспективны, и будущее – именно за ними, потому что государство значительно больше нуждается именно в таких кадрах, что выливается в достойные суммы получаемых зарплат, тогда как очередные, условно, юристы или экономисты (предложение которых на рынке уже давно превышает спрос) рискуют остаться у разбитого корыта.

…Примерно так же, как рискуют дипломированные блогеры, окончив факультет TikTok Киевского университета культуры и искусств.

Надежда Бурбела

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