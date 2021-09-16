Украина присоединилась к перечню таких государств как Германия, Люксембург и Сингапур, которые ввели криптоиндустрию в правовое поле. 8 сентября Верховная Рада приняла Закон "О виртуальных активах".

Тот факт, что Украина стала одной из первых стран, внедривших подобное законодательство, означает настоящую заинтересованность в "цифровой трансформации". И, вполне вероятно, эта тема может быть интересной иностранным партнерам нашей страны не меньше, чем самой Украине.

Украина присоединилась к перечню таких государств как Германия, Люксембург и Сингапур, которые ввели криптоиндустрию в правовое поле

О чем закон? Он определяет основы государственной политики в сфере оборота виртуальных активов, а также права и обязанности участников крипторынка. Юридической новеллой стало появление ряда понятий, таких как "виртуальный актив", "поставщик услуг, связанных с оборотом виртуальных активов" и множество других. Хотя понятие "виртуальный актив" уже существует в законе о противодействии отмыванию доходов, новое значительно шире охватывает объекты виртуальных активов.

Может ли легализация виртуальных активов стать возможностью для отмывания нелегальных доходов? Это вопрос к системе криптовалюты. Принятие специального закона - это признание и урегулирование явления, которое долгое время существует, но находилось за пределами законодательного внимания. Вступление в силу закона будет иметь преимущества среди владельцев крипто-активов. Прежде всего в предоставлении гарантий их защиты, в том числе судебной. Поэтому со временем сформируется судебная практика по обращению виртуальных активов, в том числе по отмыванию доходов, с возможной опорой на действующие прецеденты в странах, где эта система уже работает.

Например, транзакции Bitcoin псевдоанонимные. Каждый пользователь имеет сведения всех прошлых транзакций в виде лог-файла. А централизованная криптобиржа имеет персональные данные пользователя, полученные во время верификации. Сочетание этих фактов делает отмывание нелегальных доходов через операции с виртуальными активами непривлекательным.

Принятый закон в совокупности с действующим – "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", призваны урегулировать ситуацию вокруг централизованных бирж, которые желают работать на территории Украины. Сфера внебиржевых сделок, а именно купля-продажа виртуальных активов, прежде всего через наличные операции, останется нерегулируемой из-за очевидных технических сложностей.

Открытым остается вопрос: что именно можно считать "виртуальным активом"

Существует ли возможность проверить содержимое кошелька? В системе блокчейна существует возможность отследить историю любой транзакции в криптовалюте, которая может быть в обращении по всему миру. Даже при ошибочной транзакции все данные хранятся в истории кошелька. Но получить информацию о владельцах активов и цели перевода не предполагается возможным без самораскрытия пользователем. В то же время на всех криптобиржах установилась практика KYC (Know Your Customer – дословно "Знай своего клиента"). Пользователи перед началом использования сервисов биржи должны авторизоваться в системе, предоставив ей данные о ФИО, дату рождения, электронную почту, страну, адрес проживания и фото паспорта. К тому же некоторые пользователи подтверждают место жительства, добавляя коммунальные счета…

Открытым остается вопрос: что именно можно считать "виртуальным активом". Минимального или исчерпывающего перечня объектов не существует. Один закон трактует их как "цифровое выражение стоимости, которым можно торговать в цифровом формате или пересказывать и которое может использоваться для платежных или инвестиционных целей", а другой как "вид имущества, который является ценностью в электронной форме, существует в системе оборота виртуальных активов и может находиться в гражданском обороте". Следовательно, эти понятия могут внести путаницу в понимании объектов.

Для поставщиков услуг виртуальных активов должны быть введены стандартизированные политики и правила по противодействию отмыванию средств. Сейчас существует "дорожная карта" по их внедрению. Украинский правовой режим должен опираться на международные правила, которые одобряет международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Но если эти правила будут приняты позже, чем основной закон вступит в силу, этот временной пробел оставит владельцев виртуальных активов незащищенными от рисковых транзакций.

Даже существование закона с недостатками лучше, чем его полное отсутствие

Отсюда вопрос, как быть международным компаниям и криптобиржам, которые предоставляют услуги, связанные с оборотом виртуальных активов в Украине. Будут ли они заинтересованы получать государственную регистрацию? До момента создания нового государственного органа, который будет выступать субъектом государственного финансового мониторинга поставщиков услуг, им будет оставаться Минцифры. В некоторых случаях полномочия будут иметь НБУ и Национальная комиссия по ценным бумагам. А для регулирования деятельности криптобирж планируется создать Национальную службу по регулированию оборота виртуальных активов. Именно эта служба должна будет следить за выполнением AML-требований.

Но в настоящее время какие-либо четкие объяснения компетенций отсутствуют. И поэтому, это влияет на момент законного старта функционирования рынка виртуальных активов в полной мере.

Деятельность рынка виртуальных активов требовала законного регулирования. А потому даже существование закона с недостатками лучше, чем его полное отсутствие. С введением закона владельцы активов смогут легально осуществлять сделки по виртуальным активам, а иностранные и украинские криптобиржи будут работать официально. Со временем будут понятны эффективные стороны и пробелы закона. Но в любом случае рынок виртуальных активов начнет выходить из тени.

Максим Саевский, член Комитета по вопросам телекоммуникаций, информационных технологий и интернета Ассоциации юристов Украины, партнер Digilaw, адвокат