НБУ утвердил правила QR-кодов для кредитных переводов

Использование QR-кодов позволит повысить скорость расчетов и снизить операционные риски.

Национальный банк Украины утвердил единые подходы к формированию и использованию QR-кодов для осуществления расчетов при кредитных переводах, сообщила пресс-служба регулятора.

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"Цель этого решения - предоставить рынку унифицированный инструмент для повышения удобства расчетов, что сможет решить проблему совместимости различных инфраструктур участников рынка. Участники рынка и сейчас используют QR-коды, но создают их по собственным правилам. Наличие единого подхода к требованиям формирования QR-кодов позволит повысить скорость расчетов и снизить операционные риски", - говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что единые подходы обеспечивают, в первую очередь, потребности тех участников платежного рынка, которые сотрудничают с поставщиками услуг (в частности, государственных, административных и коммунальных услуг). Также это поможет широко использовать QR-коды при оплате товаров и услуг и осуществлять перевод средств со счета на счет.

"Во-первых, использовать QR-код очень удобно. Ведь это почти до нуля снижает вероятность ошибки в реквизитах получателя или назначении платежа. Во-вторых, платеж происходит быстро и не требует дополнительных действий от плательщика", - цитирует пресс-служба директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексея Шабана.

Кроме указанных преимуществ, использование QR-кода для осуществления кредитных переводов будет способствовать автоматизации бизнес-процессов участников расчетов и как результат - росту объемов безналичных расчетов.

В то же время Алексей Шабан отметил, что формирование и использование QR-кодов не является обязательным.

"Однако при желании использовать QR-коды для осуществления кредитных переводов, участники безналичных расчетов должны будут обеспечить его формирование и использование в соответствии с правилами, разработанных Национальным банком", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аналогичные подходы к формированию и использованию QR-кода для осуществления кредитных переводов введены многими странами Европейского Союза (Австрией, Германией, Бельгией, Финляндией и Нидерландами).

В НБУ подчеркнули, что постановление правления Нацбанка от 28 мая 2020 № 68 "Об утверждении Правил формирования и использования QR-кода для осуществления кредитных переводов" вступает в силу с 3 июня 2020 года.

Как сообщал УНИАН, с 21 мая Национальный банк Украины обновил регулирование по вопросам организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине, что обусловлено необходимостью уточнения норм действующего нормативно-правового акта с учетом мировой практики и изменений в украинском законодательстве.

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