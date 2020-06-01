Переход в cashless: как коронавирус повлиял на платежные привычки украинцев

Коронавирус бесцеремонно ворвался в нашу размеренную жизнь и изменил многие реалии. Людям во всем мире пришлось привыкать к новым условиям существования и поведения в обществе. Так, социальное дистанцирование, похоже, станет новым правилом этикета, а без антисептика для рук уже мало кто выходит из дома.

Новые реалии не могли обойти стороной неотъемлемую часть нашей жизни – платежи и совершение покупок. Во многих странах уже давно укоренилась культура cashless – безналичной оплаты. Бесконтактные и онлайн-платежи стали нормой, а многие зарубежные интернет-магазины обеспечивают доставку товаров по всему миру.

В Украине эта культура тоже набирает обороты – сложно найти магазин или кофейню, которые не оборудованы POS-терминалами для оплаты картами, да и зарплаты большинство наших соотечественников получают на банковские карты. Но при этом наличные все равно для многих людей остаются приоритетом, что демонстрируют опустевшие банкоматы в периоды любых кризисов или даже слухов о них. А онлайн-шоппинг, судя по толпам в ТРЦ в выходные, пока не может конкурировать с традиционными походами по магазинам.

Коронавирусу, похоже, удалось стать волшебным пенделем, который подтолкнул многих украинцев к более активному переходу на бесконтактные платежи и в онлайн. Вынужденная изоляция не оставила многим другого выбора, как начать активно пользоваться сервисами для бесконтактной оплаты. Закрытие торговых центров и большинства магазинов также способствовало переходу людей к покупкам через интернет.

Да и просто передать деньги родным стало проблематичным из-за изоляции и сокращения социальных контактов. К тому же, наличные деньги могут быть переносчиками опасного вируса, что также является аргументом в пользу безналичных оплат. Так, Нацбанк после изъятия наличных денег из оборота отправляет их в свое хранилище на карантин для обеззараживания.

"Мы до сих пор не понимаем, передается ли вирус через наличку или нет, но решили, что осторожность не помешает. Потому наличка, которая изымается из оборота, перевозится в хранилище Нацбанка на карантин для обеззараживания. Банки мы укрепляем банкнотами, которые сохранялись в хранилище еще до начала распространения коронавируса", - сказал глава НБУ Яков Смолий.

Рост объемов

Нацбанк констатировал рост количества операций с использованием платежных карт в первом квартале 2020 года почти на 25 процентов - до 1,4 миллиарда операций на общую сумму 920 миллиардов гривень - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при том, что карантин объявили лишь в середине марта.

При этом, среди операций с картами преобладали безналичные, на которые приходится 85 процентов всех операций. А общее количество платежных карт в Украине по состоянию на 1 апреля составило 68,6 миллионов штук, то есть многие люди активно пользуются сразу несколькими картами.

Торговые точки также продолжают развивать у себя возможности безналичной оплаты. По данным НБУ, сеть торговых POS-терминалов в Украине в январе-марте выросла на 14,5 процента - до 331,4 тысячи единиц, и девять из десяти таких терминалов обеспечивают бесконтактную оплату, когда покупатель может просто поднести карту, не передавая ее в руки кассира.

В одном из крупнейших банков страны государственном "ПриватБанке" также отметили рост всех видов безналичных платежей в последнее время: только за первый месяц карантина объемы безналичных оплат всех видов товаров и услуг в сети POS-терминалов банка выросли на 10 процентов.

По словам руководителя направления обслуживания торговых предприятий банка Евгения Васильцова, если за первую декаду марта ежедневно картами оплачивалось покупок на 642 миллиона гривень, то за первую декаду апреля украинцы оплачивали безналом 710 миллионов гривень в день.

Также за последний месяц объем безналичных оплат картами продуктов питания вырос в 1,8 раза. Если в начале марта на еду украинцы тратили через POS-терминалы банка 285 миллионов гривень в день, то сейчас безналом оплачивается продуктов питания на более 504 миллионов гривень в сутки. Возможно, это связано и с тем, что для минимизации походов в общественные места украинцы стали покупать больше продуктов как онлайн, так за один визит в магазин. Это логично с учетом того, что первые два месяца карантина рестораны и кафе были закрыты и люди готовили свою пищу дома.

Нельзя не отметить рост популярности служб доставки, что также повлияло на увеличение объемов бесконтактных платежей. Многие супермаркеты и ранее оказывали услуги доставки, а с введением карантина значительно расширили возможности, предлагая покупателям, например, собрать продукты по списку, чтобы клиент мог просто заехать в магазин, оплатить и забрать уже подготовленные продукты. А некоторые, не имевшие возможности вести привычную деятельность, бросили силы на организацию приема заказов и доставки еды.

По словам Васильцова, только за четыре карантинных недели объемы оплат картами в сети miniPOS терминалов, которыми пользуются курьеры служб доставки, выросли втрое по сравнению с докарантинным периодом. Если в феврале через miniPOS было оплачено доставок на 26 миллионов гривень, то за две недели апреля – уже почти на 35 миллионов гривень.

Судя по всему, украинцы "распробовали" преимущества доставки товаров на дом. По данным еще одного крупного украинского банка "Пивденный" за время карантина в марте-апреле украинцы потратили на доставку еды на 80 процентов больше по сравнению с данными за январь-февраль текущего года.

Предложение банков

Онлайн-платежи проходят с помощью банковских сервисов, чаще всего через смартфоны – с помощью приложений можно легко отправить деньги с карты на карту, пополнить телефон или оплатить коммуналку, для чего необязательно стоять в очереди в кассы банков или терминалы самообслуживания. В период карантина это вопрос не только удобства, а и безопасности.

Лучше всех об онлайн-платежах и поведении украинцев в этой сфере знают представители банков, которые рассказали УНИАН о ситуации в этом направлении во время карантина.

По словам начальника управления разработки продуктов департамента розничного бизнеса банка "Пивденный" Ольги Коломиец, во время карантина заметно изменилось поведение клиентов.

"Сместились акценты в сторону дистанционных сервисов, удаленного обслуживания. Но спрос на услуги банков не снижался. Если в феврале на онлайн приходилось 11 процентов из всех расчетов, то в марте-апреле – 25 процентов. То есть, произошло заметное увеличение оплат клиентами онлайн", - рассказала Коломиец.

По ее словам, банк также сместил акценты ведения деятельности в сторону карантинных трендов, таких, как дистанционное обслуживание клиентов, полная идентификация, доставка карт, дистанционные сервисы и максимальное наполнение ими приложений, чтобы клиентам было одинаково удобно обслуживаться как в отделении банка, так и онлайн.

Заместитель главы правления государственного "Ощадбанка" Антон Тютюн рассказал, что банк во время карантина был сосредоточен на преимуществах онлайн-обслуживания, несмотря на работу большинства отделений в этот период.

"В частности, было запущено несколько образовательных видеороликов о том, как зарегистрироваться в "Ощад 24/7", как оплачивать коммунальные услуги и открыть депозит онлайн. Это сработало. В результате, клиенты "Ощадбанка" стали меньше посещать отделения - где-то на 30-50 процентов - и снимать наличные в банкоматах - на 26 процентов меньше, чем до карантинного периода", - сказал Тютюн агентству УНИАН.

По его словам, количество переводов, оплат коммунальных и других услуг онлайн в приложении увеличилось на 30 процентов. Кроме того, клиенты стали чаще пользоваться чат-ботами в Telegram и Facebook. Так, в марте-апреле количество их обращений через чат-боты "Ощадбанка" выросло вдвое.

Отмечает изменение привычных моделей поведения украинцев за два месяца карантина и директор департамента по продуктам розничного бизнеса ПУМБ Дмитрий Полищук.

"Например, если раньше клиенты какие-то операции, как, например, погашение кредита, совершали наличными через терминалы самообслуживания, то с началом карантина и ограничением передвижения многие стали совершать такие операции через интернет-банкинг", - сказал Полищук.

Он сообщил, что за два месяца карантина в ПУМБ вдвое выросло количество переводов между счетами, что, скорее всего, свидетельствует о переходе части наличных расчетов в безнал. Также, по его словам, выросло количество оплат кредитов и операций с депозитами (снятие, открытие, пополнение) в мобильном банкинге.

"Очень подскочил валютообмен онлайн: в апреле наши клиенты купили валюты в четыре раза больше, чем в марте. Карантин подтолкнул клиентов попробовать в онлайне осуществить какую-то операцию, которую они раньше проводили оффлайн – как покупка валюты в кассе или погашение кредита в ПТКС (программно-технический комплекс самообслуживания - УНИАН)", - рассказал Полищук.

Активизация мошенников

Увеличение количества операций онлайн, да и сама ситуация с коронавирусом, не могли не повлиять на активизацию мошенников. Если ранее "представители службы безопасности банка" из мест не столь отдаленных звонили доверчивым гражданам по поводу "блокировки карт" и пытались их ограбить путем получения информации по картам, то сейчас поле для их деятельности расширилось.

По словам Ольги Коломиец, за период карантина увеличилось количество операций онлайн, некоторые клиенты испробовали данный опыт впервые, и мошенники, понимая это, активизировались.

"Самыми распространенными остаются так называемая социальная инженерия, когда клиент сам рассказывает мошеннику данные карточки. Активизировались мошенники также и в части псевдопродажи необходимых в период карантина средств защиты, когда клиенты сами переводили средства с использованием фишинговых сайтов", - рассказала начальник управления банка "Пивденный" УНИАН.

По ее словам, учитывая то, что многие украинцы начали активно использовать средства онлайн, увеличилось количество мошеннических действий с использованием сервисов Google и iTunes.

"Банки, в свою очередь, очень активно информировали своих клиентов о финансовой безопасности. Считаю, что это помогло многим клиентам не стать легкой добычей мошенников", - отметила Коломиец.

Антон Тютюн считает, что люди стали более финансово осведомленными о возможных видах мошенничества.

"Количество мошеннических случаев с нашими клиентами не увеличилось. Добавим, что во время карантина мошенники активно спекулируют на теме коронавируса", - подчеркнул замглавы правления "Ощадбанка".

Онлайн платежи в тренде

Как видно из комментариев специалистов, пандемия и объявленный карантин стали толчком к переходу многих людей к бесконтактным платежам и онлайн-оплатам. Многие из тех, кто впервые воспользовался подобными сервисами, наверняка оценили их удобство и безопасность.

Станет ли это шагом к массовой цифровизации украинцев?

По словам Антона Тютюна, в целом ситуация с коронавирусом побудила людей существенно уменьшить контакты с наличными и перейти на безналичные операции, и этот тренд должен закрепиться на будущее.

"Многие магазины, кафе, сервисы вообще перешли на онлайн-продажи. Следовательно, у многих людей сформировались новые платежные привычки к cashless-операциям. По нашим прогнозам, со временем они только укрепятся, ведь преимущества безналичных расчетов очевидны", - резюмировал он.

Ольга Коломиец также считает, что люди, только попробовавшие онлайн-расчеты, будут и в дальнейшем ими пользоваться, если первый опыт использования был успешным.

"Многие клиенты поняли, что для расчетов не обязательно снимать наличные, удобнее и безопаснее рассчитываться карточкой. Тем более, что сегодня даже иметь с собой карточку не обязательно, достаточно смартфона, на котором ваша карта подключена к Apple Pay или Google Pay", - отметила Коломиец.

Также, по ее словам, бизнес будет прилагать усилия, чтобы создать или нарастить долю в онлайн сфере, создавать защищенные интернет-магазины с максимально простыми и безопасными технологиями оплаты.

По мнению Дмитрия Полищука, некоторые клиенты с возвращением к привычному образу жизни могут вернуться и к обычному платежному поведению.

"Вероятно, часть клиентов, получив новый опыт, будет и дальше продолжать получать банковские услуги в онлайне. Какая-то часть вернется к привычному алгоритму действий. Важно понимать, что два месяца – недостаточный период, чтобы кардинально повлиять на поведенческие реакции людей", - отметил Полищук.

Что касается финансового сектора, то все больше услуг переходит в мобильный телефон – в принципе, уже сейчас большинство банковских услуг можно получить в мобильном приложении банка, отметил директор департамента.

"Телефоном также можно расплачиваться. Но пока мобильный банкинг – прерогатива новаторов и раннего большинства", - подчеркнул он.

Коронавирусу удалось подтолкнуть наших сограждан к более активной диджитализации, а бизнес будет и далее развивать онлайн-направление, чтобы быть готовым ко второй волне пандемии и, возможно, к новым карантинным ограничениям. И тогда, вероятно, в недалеком будущем наличные деньги, как например, в странах Северной Европы и у нас в Украине станут редкостью.

Екатерина Жирий