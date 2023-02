Модули, которые компания поставляет в РФ, могут применяться в российских и иранских дронах, а также российских ракетных системах для обстрелов Украины

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло китайскую компанию ComNav Technology в список международных спонсоров войны.

Как говорится в заявлении на сайте НАПК, ComNav производит и поставляет в Россию навигационное и радиолокационное оборудование.

Как говорится в сообщении, компания поставляет в РФ навигационные модули с поддержкой российской системы ГЛОНАСС (аналог американского GPS).

"Модули могут применяться в российских и иранских дронах, а также российских ракетных системах для обстрелов Украины. Доказательства этого НАПК предоставил Совет экономической безопасности Украины. Начиная с 24 февраля по 30 декабря 2022 года компания ComNav Technology осуществила 73 поставки на территорию РФ на общую сумму в $2,1 млн. Чаще всего компания поставляла России навигационное и радиолокационное оборудование", - заявили в НАПК.

В НАПК подчеркнули, что использование системы ГЛОНАСС в российской боевой технике практически полностью зависит от модулей иностранного производства.

"А поскольку в настоящее время закупки западных модулей становятся все более сложными для России из-за раскрытия многочисленных схем "параллельного" (или же "серого") импорта, Россия все больше полагается на китайских производителей", - резюмировали в агентстве.

ComNav Technology и ГЛОНАСС

ComNav Technology является крупным китайским производителем микроэлектроники. После вторжения России в Украину, компания не приостановила производство модулей с поддержкой ГЛОНАСС и другой микроэлектроники для российского рынка.

Навигационная система ГЛОНАСС была создана еще в Советском Союзе - прежде всего, для выполнения военных целей: навигации беспилотников и ракетных систем, осуществления разведывательной деятельности, координации наземных боевых группировок и навигации военно-морского флота.

С помощью системы ГЛОНАСС российские военные осуществляют управление иранскими БПЛА типа "Shahed-136".

НАПК и спонсоры войны

НАПК уже внесла в список международных спонсоров войны следующие компании: Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry и Bonduelle.

Все включенные в этот список компании вносятся в базу данных World-Check от международной компании London Stock Exchange Group с целью защиты финансового сектора от спонсоров российской войны.

Война в Украине и позиция Китая

19 февраля 2023 года издание CNN сообщило, что Китай якобы ведет двойную игру. Публично Пекин выступает за мир, но есть "тревожные" сигналы говорящие о том, что Китай готовится тайно поставлять летальное оружие России.

В ответ на это госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай столкнется с серьезными последствиями в случае передачи России летального оружия для применения в Украине. По его словам, это повлияет на отношения с США, которые готовы к ответным мерам.

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Китай перейдет "красную линию", если решит предоставить летальную военную помощь России для ее войны против Украины. Она отметила, что Вашингтон приветствует заявление Пекина о его желании мира, но поддержка российского вторжения в Украину является неприемлемой.

Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин готов представить собственные мирные предложения для Украины и России. В Китае отмечают, что война должна прекратиться. Ван И добавил, что предложение Китая учитывает то, что территориальная целостность и суверенитет всех государств должны уважаться.

20 февраля 2023 года Министерство иностранных дел Китая заявило, что Соединенные Штаты "не имеют права читать лекции" о поставках оружия в Россию.

