Госсекретарь Энтони Блинкен выразил беспокойство по поводу готовности КНР поддержать агрессию РФ в Украине.

Китай столкнется с серьезными последствиями в случае передачи России летального оружия для применения в Украине. Это повлияет на отношения с США, которые готовы к ответным мерам.

Как сообщило Sky News, такое заявление сделал госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в разговоре со СМИ после встречи со своим китайским коллегой Ван И. Он сказал: "Мы очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность оказания летальной поддержки России в ее агрессии против Украины, и я ясно дал понять, что это будет иметь серьезные последствия в наших отношениях".

По словам Блинкена, США неоднократно предупреждали Поднебесную об ответных действиях в случае помощи РФ. Президент Джо Байден лично говорил об этом с китайским лидером Си Цзиньпином.

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Китай поддерживает Россию: что известно

Как сообщило издание CNN со ссылкой на официальные источники, знакомые с разведывательными данными, Китай ведет двойную игру. Публично Поднебесная выступает за мир, но есть "тревожные" сигналы, что Пекин готовится тайно поставлять летальное оружие Москве.

Из комментариев американских чиновников NBC News стало известно о нелетальной помощи России от КНР. В нее могли входить форма и даже бронежилеты.

Репортеры The Wall Street Journal со ссылкой на таможенные документы рассказали о поставках дронов DJI из Поднебесной в Россию. По данным журналистов, Китай хочет испытать их в Украине перед войной с США.

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