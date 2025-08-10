Не живите иллюзиями и надеждами: нардеп о переговорах с Россией

Передача России украинских территорий не заставит Москву остановиться, отметил Александр Федиенко.

Территориальные уступки в обмен на мир для Украины являются абсолютно неприемлемыми, как с точки зрения Конституции, так и международного права и политических реалий.

Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат, член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко.

"Украинское законодательство не предусматривает никаких механизмов для отказа от суверенитета над частью своей территории. Подобный шаг создаст опасный прецедент, который угрожает не только национальной безопасности, но и глобальному правопорядку. С международно-правовой точки зрения речь даже не о территориальной целостности Украины, речь о сохранении основ мировой безопасности", - сказал нардеп.

Он добавил, что предоставление агрессору возможности силой захватить и легализовать территории создаст пример для других диктаторских режимов. Следствием этого, говорит нардеп, будет расшатывание всей системы международной безопасности, основанной на бумаге, на уважении к суверенитету и неотъемлемости границ. По словам нардепа, Россия не остановится на оккупированных территориях. Поскольку стратегия российского режима значительно шире.

"Может, кто-то еще этого не видит? Но Россия не оставила намерений уничтожить украинскую государственность как таковую, подчинить Украину. Дальнейшего влияния и аннексии и Европы.

Даже если бы мир гипотетически признал аннексию в Украине, это не удовлетворило бы российского диктатора. Его цель не только контроль над территорией, а полная дестабилизация Украины изнутри, дальнейший раскол трансатлантического единства, ослабление европейской солидарности", - пояснил нардеп.

В то же время он отметил, что понимает украинское общество, которое более трех лет живет в состоянии войны и ищет надежду на мир.

"Этой надежды ждут и наши военные на фронте, кто ежедневно рискует жизнью ради спокойствия и свободы. Но мы должны честно осознать: пока Россия придерживается своей стратегии войны и разрушения, никакого реального мирного процесса быть не может. Да, надежду нужно иметь, но в то же время нельзя питать иллюзий", - добавил Федиенко.

Накануне журналисты The Wall Street Journal обнародовали детали встречи Украины и Европы относительно мирных переговоров США и РФ. Отмечается, что передача России украинских земель в обмен на прекращение огня является "красной линией" Украины. В то же время журналисты пишут, что Украина могла бы пойти на взаимный обмен территориями.

На процесс переговоров отреагировали в украинском МИД. Глава министерства Андрей Сибига заявил, что никаких уступок и подарков агрессору не должно быть. Он также отметил, что только сила и единство могут заставить Россию прекратить войну.

