Сибига отметил, что каждая уступка РФ спровоцирует будущую агрессию.

Нельзя делать никаких вознаграждений или подарков российским оккупантами, чтобы успокоить их. Об этом в соцсети "X" (Twitter) написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Только сила и единство могут заставить Россию прекратить войну. Каждая уступка провоцирует дальнейшую агрессию. Вот почему Украина твердо придерживается своих принципов и ценностей. Мы остаемся преданными обеспечению справедливого и прочного мира на основе Устава ООН и международного права вместе с нашими американскими и европейскими партнерами", - написал он.

Мирные переговоры: важные новости

Журналисты The New York Times пишут, что Путин едва не "потерял" президента США Дональда Трампа, дав ему сблизиться с Владимиром Зеленским. Однако он изменил тактику, допустив обмен территориями. Благодаря этому Путин смог достичь главного - личной встречи с Трампом.

Между тем The Wall Street Journal пишет, что Украина и Европа разработали собственный план прекращения огня. Отмечается, что он называет обмен территории на прекращение боевых действий "красной линией". В то же время план допускает возможность взаимного обмена территорий между Украиной и РФ, пишут журналисты.

