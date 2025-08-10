Актриса рассказала, что планирует праздновать годовщину брака с Майклом.

Известная американская актриса Кэтрин Зета-Джонс на фоне слухов о разводе с Майклом Дугласом заговорила об их браке.

Накануне 25-й годовщины свадьбы звезда сериала "Уэнздей" дала интервью изданию The Sun. Актриса отметила, что раньше никто не верил, что они так много лет проживут вместе.

"Мы женаты 25 лет - это повод для праздника. А говорили, что это долго не продлится! Это путь, который полон знаний, любви и веселья, и перспектива отпраздновать 25-ю годовщину свадьбы действительно захватывает. Я помню, как мои мама и папа праздновали ее", - отметила Кэтрин.

Видео дня

Она также добавила, что хочет отпраздновать эту дату. Однако из-за насыщенного съемочного графика это произойдет немножко позже.

"В этом году я много работала, и Майкл меня очень поддерживал. Думаю, мы устроим вечеринку во время каникул, потому что я буду сниматься в третьем сезоне "Уэнздей". Так мало свободного времени", - сказала актриса.

К слову, Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас сыграли свадьбу в ноябре 2000 года. Несмотря на 25-летнюю разницу в возрасте, они доказывали всем, что их любовь преодолевает все трудности. У пары есть двое детей - 25-летний сын Дилан и 22-летняя дочь Кэрис. Однако весной этого года появились слухи, что актеры больше не вместе. По словам инсайдеров, причиной расторжения брака стало то, что каждый из них ведет собственную жизнь. Более того, экс-пара якобы уже начала продавать совместную недвижимость. Но пока ни Кэтрин, ни Майкл официально не комментируют эту информацию.

Напомним, ранее Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс показались вместе на фоне слухов о разводе.

Вас также могут заинтересовать новости: