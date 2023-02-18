Ван И, политический советник Си Цзиньпиня, отметил, что предложение Китая учитывает то, что территориальная целостность и суверенитет всех государств должны уважаться.

Китай готов представить собственные мирные предложения для Украины и России. В Пекине отмечают, что война должна прекратиться.

Об этом заявил руководитель Офиса иностранных дел Центрального комитета Компартии Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает CNN.

"Эта война не может продолжать свирепствовать", - сказал Ван И, который является политическим советником генерального секретаря Компартии Китая Си Цзиньпиня.

Ван И добавил, что предложение Китая учитывает то, что территориальная целостность и суверенитет всех государств должны уважаться. Он отметил, что Пекин продолжит работать ради мира.

"Мы, конечно, можем продолжить произносить наши предложения на таких международных конференциях, как эта, но я предлагаю также начать думать спокойно, особенно для моих друзей в Европе... Мы должны думать о том, какие усилия мы можем сделать, чтобы прекратить эту войну", - сказал советник.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис предупредила Китай, чтобы тот не помогал России летальным оружием, которое может быть применено им в войне против Украины. В США обеспокоены, что Пекин углубил свои отношения с Москвой после начала войны.

Война в Украине - Китай

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Китай занял нейтральную позицию и призвал к прекращению боевых действий и началу мирного диалога. При этом Пекин подчеркивал поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины на основе Устава ООН. Китай официально также не поддержал санкции против России, однако китайские компании, де-факто ограничили или прекратили поставки многих подсанкционных товаров.

Новый посол КНР в Европейском Союзе Фу Цун заявил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину поставило Китай "в очень затруднительное положение" и "сильно обострило" отношения КНР с Европой.

В конце прошлого года министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай будет углублять связи с Россией в 2023 году и подчеркнул беспристрастную позицию его страны относительно войны в Украине. А недавно заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй приехал в рабочую командировку в Россию и договорился содействовать прогрессу в отношениях стран в 2023 году.

Экс-координатор Государственного департамента США по вопросам санкций Дэниэл Фрид уверен, что Китай не планирует поддерживать Россию в войне в Украине. По его словам, Пекин увидел, что Запад не так слаб, как ему казалось.

В январе этого года стало известно, что администрация президента США Джо Байдена выразила обеспокоенность КНР из-за того, что китайские компании продают России нелетальное оборудование для использования на войне в Украине. В частности, речь идет о бронежилетах и касках. Американские власти располагают доказательствами подобных поставок.

Ранее стало известно, что руководитель Китая Си Цзиньпин планирует выступить с мирной речью в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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