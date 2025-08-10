Молния – завораживающие и пугающее природное явление. Каждый слышал жуткие истории о разрушающей силе этого "столпа света". При этом все знают, что во время грозы нельзя прятаться под деревом, так как молния может в него ударить и человек пострадает. Разберемся, как часто молния ударяет в дерево. Кстати, ранее мы писали, что можно и чего нельзя делать во время грозы.
В какие деревья чаще всего попадает молния
Ученые из Технического университета Мюнхена озадачились и провели первое в истории исследование, в ходе которого проанализировали деревья, погибшие непосредственно от удара молнии. При этом не учитывались деревья, сгоревшие в пожарах, вызванных молниями. Им удалось выяснить, как часто молния попадает в дерево.
Согласно полученным данным, в период с 2004 по 2023 год фиксировалось примерно 286-328 миллионов ударов молнии ежегодно. Это привело к гибели 301-340 миллионов деревьев, из них 24-36 миллионов деревьев с диаметром более 60 см. Таким образом, в среднем молнии убивают 320 миллионов деревьев за год.
Такой высокий показатель объясняется тем, что молния бывает "заразной". Один удар может "перебросить" электричество на соседние деревья на расстоянии до 45 метров. В результате одна молния может убить в среднем 3,5 дерева.
На этом фоне возникает вопрос: "В какие деревья чаще всего попадает молния?". С наибольшей вероятностью от разряда пострадает высокое отдельно стоящее дерево. В наших широтах зачастую "притягивает молнию" дуб. Также во время грозы опасно стоять под сосной, тополем и елью. При этом удивительным способом клен, орех и береза не привлекают "небесное электричество", но испытывать судьбу все же не стоит.
Ранее УНИАН писал, какие деревья притягивают молнию.