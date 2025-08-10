Артист также показал архивные фото с возлюбленной в сети.

Популярный украинский певец Дмитрий Монатик, трогательно обратился к жене Ирине и показал новые семейные фото.

Сегодня, 10 августа, возлюбленная артиста празднует свой день рождения. По случаю праздника Монатик поздравил именинницу в своем Instagram и посвятил ей стихотворение.

"Мої внутрішні таракани могли б мене вже давно зʼїсти…

Я виявився для них занадто смачним.

І тільки ти в курсі, як їх труїти,

Щоб ми могли далі летіти віршованим, теплим небом нічним

Ніжним, глибоким поглядом здатна

Забрати мене в солодке забуття.

І я не хочу ніколи вертатись у реальність.

Ти - реально нереальна. Ти - все моє життя.

З днем народження, моя кохана", - написал Дмитрий.

Также исполнитель опубликовал фото, которые ранее не показывал в сети. На них заметно, как пара изменилась за более 10 лет брака.

К слову, у супругов есть трое общих сыновей: 10-летний Платон, 7-летний Данил и Леон, которому семь месяцев.

Напомним, ранее Дмитрий Монатик впервые показал лицо своего третьего сына.

