Популярный украинский певец Дмитрий Монатик, трогательно обратился к жене Ирине и показал новые семейные фото.
Сегодня, 10 августа, возлюбленная артиста празднует свой день рождения. По случаю праздника Монатик поздравил именинницу в своем Instagram и посвятил ей стихотворение.
"Мої внутрішні таракани могли б мене вже давно зʼїсти…
Я виявився для них занадто смачним.
І тільки ти в курсі, як їх труїти,
Щоб ми могли далі летіти віршованим, теплим небом нічним
Ніжним, глибоким поглядом здатна
Забрати мене в солодке забуття.
І я не хочу ніколи вертатись у реальність.
Ти - реально нереальна. Ти - все моє життя.
З днем народження, моя кохана", - написал Дмитрий.
Также исполнитель опубликовал фото, которые ранее не показывал в сети. На них заметно, как пара изменилась за более 10 лет брака.
К слову, у супругов есть трое общих сыновей: 10-летний Платон, 7-летний Данил и Леон, которому семь месяцев.
Напомним, ранее Дмитрий Монатик впервые показал лицо своего третьего сына.