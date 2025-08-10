Большинство пользователей программ по интеграции беженцев - это украинцы.

Финляндия планирует отменить выплаты за программы интеграции беженцев и искателей убежища, и сильнее всего такое сокращение пособий ударит по украинцам.

Как пишет Yle, на этой неделе министр финансов Финляндии Риикка Пурра представила свой проект бюджета на следующий год. Он предлагает отменить интеграционную компенсацию, выплачиваемую муниципалитетам и районам социального обеспечения за принятых иммигрантов и просителей убежища.

Отмечается, что этот шаг позволит сэкономить 317 миллионов евро в течение следующих двух лет.

Такими выплатами государство компенсирует муниципалитетам расходы на интеграционные услуги для иммигрантов. Наиболее важными из этих услуг являются языковая подготовка и поддержка в трудоустройстве, но они также включают, например, учебные курсы, знакомящие людей с финским обществом и обычаями.

При этом, как заявила директор по вопросам иммиграции Министерства труда и экономики Соня Хямяляйнен, большинство пользователей интеграционных услуг - это просители убежища и беженцы. В настоящее время большинство из них — украинцы, их количество составляет около 46 тысяч человек.

По словам Хямяляйнен, в этом году около двух третей, а в следующем году — около трёх четвертей средств, расходуемых на интеграционные услуги, будут направлены на услуги для людей, прибывших из Украины.

В то же время, отмечает Микко Хяркёнен, директор по вопросам жизнеспособности Ассоциации местных и региональных властей Финляндии, муниципалитеты несут законную ответственность за интеграцию прибывших в страну. Эта ответственность не прекращается даже с прекращением выплаты компенсаций. При этом в таком случае муниципалитету придётся использовать другие источники финансирования для реализации этих услуг, напимер, за счёт повышения муниципальных налогов или сокращения других услуг.

Ранее Reuters писало, что в Германии планируют сократить выплаты для новоприбывших беженцев из Украины.

Сейчас украинцы, которые прибывают в Германию, убегая от войны, пользуются преимуществами Директивы Европейского Союза о временной защите. Она позволяет им претендовать на социальные выплаты без прохождения процедуры предоставления убежища.

Но согласно новому законопроекту, беженцы из Украины, которые приехали в Германию после 1 апреля 2025 года, будут получать помощь в соответствии с Законом о помощи искателям убежища. Она является меньшей.

По оценкам, этот шаг может привести к сокращению выплат на 100 евро в месяц на каждого беженца.

