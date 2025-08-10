В перечне есть Свинья и Кролик.

В это воскресенье, 10 августа 2025 года, шесть представителей китайского зодиакального круга получат мощный поток везения и благополучия. День пройдет под влиянием Металлической Свиньи в месяце Деревянной Обезьяны и в год Деревянной Змеи, что в китайской астрологии считается временем гармонии и восстановления баланса. Для счастливчиков этого дня изобилие придет естественным образом: в нужный момент появится правильный шанс, а обстоятельства будут складываться в их пользу, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Свинья

Поскольку день управляется вашим знаком, энергии будут особенно благоприятны. Случайная беседа может привести к ценному предложению, а спонтанная встреча - к идее, способной принести выгоду или радость. Удача будет сама находить вас - будь то неожиданный подарок, приглашение или помощь, оказавшаяся кстати. Баланс проявится в том, что вы получаете ровно столько, сколько отдаете.

Кролик

Воскресенье вернет вам ощущение легкости после периода раздумий. Отношения станут теплее, финансовые дела - проще, а личные планы - реалистичнее. Удача проявится в мелочах: кто-то разделит с вами расходы, долг окажется меньше, чем ожидалось, или помощь придет сама собой. Под влиянием Свиньи любое изобилие будет окрашено искренними эмоциями.

Коза

Ваш внутренний настрой будет совпадать с энергиями дня. Возможны примирения, честные компромиссы и решения, приносящие приятные бонусы. Финансовый баланс может проявиться в обмене ненужного на желанное или в выгодной находке, которая принесет радость. Энергия Металлической Свиньи подарит чувство справедливости и удовлетворенности.

Тигр

День поможет вам обновиться без потери темпа. План, который изменится в вашу пользу, или щедрое предложение от других освободит время и ресурсы. Ваше изобилие в этот день будет связано с поддержкой окружающих - материальной или эмоциональной. Главное - помнить, что в будущем вы тоже сможете отплатить добром.

Крыса

Энергии дня снимут напряжение, накопившееся в делах и отношениях. Поступит долгожданный платеж, или будет достигнуто выгодное соглашение. Удача проявится и в простых радостях: совместный обед, прогулка или маленький подарок от близкого человека. Щедрость Свиньи наполнит эти моменты теплом и чувством достатка.

Змея

10 августа принесет долгожданный ответ или решение, которое окажется честным и выгодным. Изобилие будет выражаться в легкости получения желаемого. Финансово день благоприятен для справедливых сделок, выгодных предложений или равного раздела. Влияние Металлической Свиньи усилит ощущение ценности того, что вы имеете.

