Даша Малахова публично объяснила свою позицию.

Украинская актриса и ведущая Даша Малахова высказалась относительно скандала вокруг актера-воина Константина Темляка, которого бывшая девушка обвинила в домашнем насилии.

В своем Facebook Даша вступилась за коллегу. Она отметила, что осуждает любые проявления насилия и агрессии, но не может назвать Темляка "абьюзером".

"Я категорически осуждаю агрессию, домашнее насилие и любые сознательные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, но я не осуждаю Константина Темляка. Я знаю Костю очень давно. Много раз мы говорили с ним во время репетиций и работы, в личном общении, о том, как каждый из нас воспринимает этот мир и учится существовать с собственными настройками. Костя всегда был эмоциональным (импульсивным, а не агрессивным), и сколько я его знаю - он это осознавал и учился контролировать. Он был очень заинтересован в развитии и всегда считал терапию действенным способом помочь себе. Просто признать, что Костя - "абьюзер", я не могу и не буду", - написала Малахова.

Актриса также призвала всех подписчиков не спешить с публичным осуждением и не делать быстрых выводов.

"Костя - очень достойный человек (признал сразу свою вину в физических действиях), который завтра идет на боевое задание, который меньше, чем два месяца назад потерял на войне лучшего друга, и который всю свою взрослую жизнь знает о собственной эмоциональности и работает над собой. Я считаю очень важным сообщить вам об этом. Ни один пост в соцсетях не является приговором. Приговор выносит суд. Все остальные "приговоры" - это личная интерпретация фактов, которая может стать поводом для ответственности того, кто ее озвучил. Нужно время. Не делайте быстрых выводов, за которые вам может быть стыдно в будущем", - отметила Даша.

Что известно о скандале вокруг Константина Темляка

Бывшая девушка актера Константина Темляка - Анастасия Соловьева - обвинила его в домашнем насилии. В своем Instagram она назвала мужчину "абьюзером" и "тираном". По ее словам, звезда сериала "Крепостная" поднимал на нее руку, постоянно контролировал и "ломал как личность". Сам Темляк уже отреагировал на обвинения и признал свою вину.

Напомним, ранее жена Константина Темляка отреагировала на скандал по поводу домашнего насилия.

