Артисты уже записали несколько совместных композиций.

Известный украинский певец Александр Пономарев рассказал о дружбе с Михаилом Хомой, который ранее выступал под сценическим именем Дзидзьо.

Не секрет, что артисты записали уже несколько общих треков и много времени проводят вместе на студии. Поэтому Александр впервые признался, когда их рабочие отношения переросли в настоящую дружбу.

"Раньше мы не были друзьями, просто пели вместе. Это война нас сблизила. Я думал, что такая дружба бывает только в фильмах. Мы почти постоянно вместе, он мне как родственник стал, может, и ближе. Я с родными вижусь реже, чем с Михаилом", - отметил Пономарев в комментарии для ТСН.ua

Певец добавил, что сейчас они продолжают сотрудничество и уже подготовили новую дуэтную песню.

"Честно говоря, планировали трио. Долго искали артистку, с кем бы спеть. Но женщинам, к сожалению, очень высоко петь на тех диапазонах, на которых поем мы с Михаилом. Мы пробовали и известных, и вообще неизвестных певиц, но они не могут потянуть именно эту песню. Название пока не хочу озвучивать, но скажу, что она посвящена теме наших переселенцев, как внутри страны, так и за ее пределами. Песня о тех, кто сейчас не имеет возможности быть дома", - сказал Александр.

