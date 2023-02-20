Китай заявил, что продолжает "призывать к миру и продвигать переговоры" для урегулирования "конфликта" в Украине.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что Соединенные Штаты "не имеют права читать лекции" о поставках оружия в Россию. Официальные лица США опасаются, что Пекин рассматривает возможность оказания "летальной поддержки" российским военным.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь сказал, что "именно американская, а не китайская сторона поставляет на поле боя постоянный поток оружия", передает CNN.

"Американская сторона не имеет права читать лекции Китаю, и мы никогда не допустим, чтобы США диктовали или даже оказывали давление на китайско-российские отношения. Кто призывает к диалогу и миру, а кто раздает ножи и поощряет конфронтацию?", - сказал он.

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Ван Вэньбинь добавил, что Китай продолжает "призывать к миру и продвигать переговоры" для урегулирования "конфликта" в Украине, и что он твердо намерен "играть конструктивную роль в содействии деэскалации и охлаждению ситуации".

Война в Украине - позиция Китая

Напомним, ранее издание CNN сообщило, что Китай якобы ведет двойную игру. Публично Пекин выступает за мир, но есть "тревожные" сигналы, что Китай готовится тайно поставлять летальное оружие России.

В ответ на это госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай столкнется с серьезными последствиями в случае передачи России летального оружия для применения в Украине. По его словам, это повлияет на отношения с США, которые готовы к ответным мерам.

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Китай перейдет "красную линию", если решит предоставить летальную военную помощь России для ее войны против Украины. Она отметила, что Вашингтон приветствует заявление Пекина о его желании мира, но поддержка российского вторжения в Украину является неприемлемой.

Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин готов представить собственные мирные предложения для Украины и России. В Китае отмечают, что война должна прекратиться. Ван И добавил, что предложение Китая учитывает то, что территориальная целостность и суверенитет всех государств должны уважаться.

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