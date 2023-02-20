США приветствуют заявление Китая об их желании мира, но поддержка российского вторжения в Украину является неприемлемой.

Китай перейдет "красную линию", если решит предоставить летальную военную помощь России для ее войны против Украины.

Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд, пишет CNN. Она заявила, что Соединенные Штаты приветствуют заявление Китая об их желании мира, но поддержка российского вторжения в Украину является неприемлемой.

"Мы приветствуем заявление Китая о том, что они хотят мира, потому что это то, к чему мы всегда стремимся в подобных ситуациях. Но мы также должны четко понимать, что если есть какие-либо мысли и попытки со стороны китайцев и других стран оказать летальную поддержку россиянам в их жестоком нападении на Украину, то это неприемлемо. Это будет красная линия", - заявила постпред.

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Томас-Гринфилд также отметила, что США готовы "конкурировать" с Китаем.

"Президент сказал, что мы рассматриваем Китай как противника, которым он и является. Мы готовы конкурировать с китайцами, и мы [готовы], когда это необходимо, противостоять китайцам. И это то, что мы делаем. И это то, что мы будем продолжать делать, чтобы наши национальные интересы всегда были во главе угла", - сказала она.

Война в Украине - позиция Китая

Как сообщал УНИАН, ранее издание CNN со ссылкой на источники, знакомые с разведывательными данными, писало, что Китай ведет двойную игру. Публично Пекин выступает за мир, но есть "тревожные" сигналы, что Китай готовится тайно поставлять летальное оружие России.

В ответ на это госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай столкнется с серьезными последствиями в случае передачи России летального оружия для применения в Украине. По его словам, это повлияет на отношения с США, которые готовы к ответным мерам.

Глава МИД Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Пекин готов представить собственные мирные предложения для Украины и России. В Китае отмечают, что война должна прекратиться. Ван И добавил, что предложение Китая учитывает то, что территориальная целостность и суверенитет всех государств должны уважаться.

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