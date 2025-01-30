Причиной столь стремительного увеличения долга перед Всемирным банком называют направление многими международными партнерами финансирования через фонды этой институции.

В 2024 году долг Украины перед группой Всемирного банка увеличился на 65%. Сейчас эта сумма составляет $22,6 миллиарда.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные Министерства финансов Украины. Отмечается, что группа Всемирного банка фактически стала вторым по размеру внешним кредитором Украины. Первенство – за Европейским Союзом, долг перед которым вырос на 34%.

"В 2024 году совокупный государственный долг Украины увеличился на 26,5% до 6981 млрд грн, что эквивалентно 92% ВВП. Прямой государственный долг составляет 6692 млрд грн (или 95,9% от общего долга), гарантированный государством долг – 289 млрд грн. Доля группы Всемирного банка в общем объеме государственного долга достигла 14%. В частности, ее роль среди внешних кредиторов составляет уже 19%", – говорится в материале.

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Причиной столь стремительного увеличения долга перед Всемирным банком называют направление многими международными партнерами финансирования через фонды этой организации.

В то же время задолженность Украины перед Международным валютным фондом увеличилась в 2024 году до $18,9 млрд. Рост составил 15%. Стоит отметить, что $4,2 млрд из этой суммы практически не подлежит погашению.

"Удельный вес МВФ в общей задолженности Украины составляет 11%, во внешнем государственном долге – 16%. Крупнейшим внешним кредитором Украины остается Европейский союз, задолженность перед которым за 2024 год выросла на 34%, до $44 млрд (без учета европейских банков развития). Доля ЕС в государственном долге Украины составляет 27%, в том числе во внешнем государственном долге – 37%", – добавляют в Forbes.

Государственный долг Украины

По данным Министерства финансов Украины, сумма государственного и гарантированного государством долга в течение 2024 года увеличилась на 1 461,3 млрд грн, или на 20,74 млрд долл. США.

В то же время Международный валютный фонд в прогнозе на 2025 год заявил, что госдолг Украины превысит 100% ВВП. Если в 2024 году госдолг должен был составлять 95,6% ВВП, то в 2025 году ожидается 106,6%.

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