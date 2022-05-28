Включение Украины в общий рынок ЕС будет стимулировать включение украинских предприятий в европейские цепочки, что очень важно.

Совет Европейского союза на год снял тарифные ограничения для украинского экспорта. Также прогнозируется, что в июне Украина может получить статус кандидата на членство в ЕС, что положительно скажется на украинской экономике.

Об этом в интервью УНИАН заявил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

"Да, снятие ограничений будет способствовать экспорту в ЕС тех товаров, где тормозился экспорт, и где у нас есть физическая возможность их экспортировать. По мере налаживания наземной логистики Украина все больше будет получать доходов от такого экспорта", - отметил экономист.

Вышлинский подчеркнул, что включение Украины в общий рынок ЕС будет стимулировать включение украинских предприятий в европейские цепочки, что очень важно.

"Предоставление статуса кандидата окажет важное положительное влияние на экономику в более длительной перспективе. Включение Украины в общий рынок ЕС будет стимулировать включение украинских предприятий в европейские цепочки создания добавленной стоимости как поставщиков, а после войны рост инвестиций из ЕС в украинские предприятия", - отметил эксперт.

Членство в ЕС:

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

8 апреля во время визита в Киев фон дер Ляєн передала Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Украина уже его заполнила и передала Евросоюзу.

Первая часть опросника содержит политические и экономические критерии, по которым будет оцениваться готовность Украины получить статус кандидата на членство. Вторая - охватывает оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС.

Зеленский надеется, что в июне страны-члены Евросоюза поддержат решение о статусе Украины как кандидата.

Между тем президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что вступление Украины в ЕС займет "несколько лет, возможно, несколько десятилетий". Он предложил создать новый тип "европейского политического сообщества", которое позволит Украине и другим странам присоединиться к "основным европейским ценностям". В то же время Макрон отметил, что присоединение к нему не гарантирует будущее членство в ЕС.

В офисе президента Украины раскритиковали предложение "отдельных западных политиков" создать альтернативу вступлению нашего государства в Евросоюз.

19 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву не нужны суррогаты статуса кандидата к ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине.

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