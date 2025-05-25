В столице и ряде регионов слышны взрывы.

Российские оккупационные войска атакуют Украину ударными дронами. Во многих областях и в Киеве раздаются взрывы, работает ПВО.

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Обновлено 01:17: В Киеве на месте падения обломков на многоэтажку зафиксировано частичное разрушение здания. Возник пожар. На месте работают спасатели.

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Кроме того, взрывы были в Николаеве. О вызовах "скорой" сообщает глава Николаевской ОГА Виталий Ким. Работают соответствующие службы. "Николаевский Ванек" информировал о прилете в жилой дом, на верхних этажах возник пожар.

Ранее стало известно, что в столице, в Голосеевском районе зафиксировано падение обломков на жилую пятиэтажку. Об этом сообщил глава КГГА Тимур Ткаченко. Информация о пострадавших уточняется.

Воздушные силы информируют о фиксации вражеских дронов в ряде регионов.

Атаки РФ по Украине: ночью есть угроза массированного обстрела

Российские оккупационные войска ежедневно терроризируют Украину дронами. Прошлой ночью под ударом был и Киев.

Этой же ночью россияне вывели в море носители ракет "Калибр". Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что, учитывая активность авиации РФ, стоит быть осмотрительными. По его словам, "Калибры" россияне часто применяют во время воздушных атак с применением авиации, а не как самостоятельное средство.

Между тем мониторинговые ресурсы информировали о взлете нескольких единиц Ту-95МС и Ту-160.

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