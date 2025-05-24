В списке есть орхидеи и спатифиллумы.

Основатель Ourhouseplants.com и член Королевского садоводческого общества Том Найт назвал комнатные растения, для полива которых стоит использовать кубик льда, пишет housebeautiful.com.

"Полив кубиками льда - простой способ медленно и равномерно увлажнять растения. Этот прием идеально подходит для занятых людей", - говорится в публикации.

Отмечается, что не только орхидеи могут выиграть от полива таким способом.

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"Это не столько о растении, сколько о ситуации. Например, кубики льда больше подходят для растений в труднодоступных местах или в очень быстро дренируемых почвенных смесях, таких как кора орхидеи, поскольку медленное таяние способствует впитыванию", - объяснил садовод.

При этом он предупредил, что некоторые растения никогда не следует так поливать:

"Определенно пропустите этот метод для растений, чувствительных к холоду или температурному шоку, особенно тропических сортов. И не используйте их для любых растений, которые вы выращиваете в особых условиях".

Какие растения любят лед в домашних условиях: ТОП-7

Орхидея. Данное растение предпочитает медленный полив, а кубики льда тают с идеальной скоростью, согласно исследованию 2017 года, опубликованному в журнале HortScience. Подходящая доза: 3 кубика льда раз в неделю. Помещайте их на кору, а не прямо на листья или крону.

Спатифиллум ("женское счастье"). Для спатифиллумов кубики льда снижают вероятность чрезмерного полива и помогают избежать заболачивания почвы, что может вызвать увядание или корневую гниль. Подходящая доза: 2-3 кубика раз в неделю.

Замиокулькас замиелистный (растение ZZ). Этому растению требуется лишь немного воды время от времени, а лед гарантирует, что оно получит ее достаточно. Подходящая доза: 1 кубик каждые 10-14 дней.

Сансевирия ("тещин язык"). Чрезмерный полив - единственный реальный способ убить это супервыносливое растение. Кубики льда обеспечивают идеальный контроль порции. Подходящая доза: 1 кубик каждые 10-14 дней.

Эпипремнум золотистый. Эти растения выносливы, но чувствительны к избыточному поливу. Полив льдом поддерживает их корни в хорошем состоянии и предотвращает запотевание. Подходящая доза: 2 кубика один раз в неделю.

Хлорофитум хохлатый ("паучье растение"). Данные растения не нуждаются в большом количестве воды и не любят сидеть в сырой почве. Подходящая доза: 2 кубика один раз в неделю.

Антуриум. Это растение предпочитает медленную подачу влаги, особенно при выращивании в помещении. Подходящая доза: 2-3 кубика один раз в неделю. Время от времени опрыскивайте растение, чтобы повысить влажность.

Убедитесь, что вы следуете этим основным принципам для достижения наилучшего результата:

используйте кубики стандартного размера;

всегда кладите кубики на почву, а не на само растение;

наблюдайте, как ваше растение реагирует на лед, и при необходимости корректируйте;

не используйте лед для растений, которым нужны теплые тропические условия или нижний полив.

Напомним, ранее УНИАН писал, как правильно обрезать петунии, чтобы они цвели до заморозков.

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