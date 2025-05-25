Пищеварительная система гоацинов похожа на коровью.

В мире существует огромное количество необычных и странных птиц. Гоацин является одной из них, пишет Live Science.

Отмечается, что птенцы гоацинов рождаются с когтистыми крыльями. Эта особенность чаще всего встречалась у доисторических птиц.

Также в издании поделились, что взрослые гоацины издают сильный неприятный запах из-за своей пищеварительной системы. Из-за этого они получили прозвище "вонючая птица".

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Другими особенностями гоацинов являются синяя кожа, могиканские гребни, красные глаза и большие веерообразные хвосты, которые они используют для поддержания равновесия при перемещении по густой растительности.

В издании добавили, что у этих птиц есть система ферментации передней кишки, подобная той, что встречается у коров. Они в основном питаются листьями.

Кроме того, ученые расходятся во мнениях, как именно эволюционировали гоацины. Например, в исследовании, результаты которого были опубликованы в 2015 году в журнале Nature, говорится о том, что эти птицы могут быть последними выжившими представителями своего семейства. Предполагается, что гоацины ответвились от эволюционного древа в своем собственном направлении 64 миллиона лет назад.

Другое исследование, опубликованное в 2024 году в журнале PNAS, говорит о том, что гоацины не такие древние, как считалось ранее. Тем не менее до сих пор не ясно, откуда появились эти птицы.

Другие необычные птицы

Ранее эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс рассказал о 4 нелетающих птицах, которым удалось избежать вымирания. Один из этих видов является самой большой птицей в мире.

Кроме того, в Discover wildlife рассказывали о белоголовом орлане, который является одной из крупнейших птиц в мире. Это хищная птица с коричневым телом, белой головой, желтыми глазами и клювом.

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