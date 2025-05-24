Европейские лидеры подумывают над тем, чтобы покупать у США оружие для Украины.

Европейские лидеры пытаются найти способ обеспечить Украину оружием, поскольку президент США Дональд Трамп, похоже, может отказаться от военной помощи стране, которая защищается от российского нападения. Один из вариантов, который они рассматривают, - покупать американское вооружение. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

У Европы нет ни достаточных запасов вооружения, ни возможностей массово его производить, поэтому все более реалистичным вариантом является закупка европейцами американских систем вооружения с последующей их передачей Украине, рассказали изданию источники.

Отмечается, это помогло бы Украине сдерживать наступление России и оказывать новое давление на российского диктатора Владимира Путина для того, чтобы он серьезно отнесся к вопросу прекращения огня. А если европейцам удастся убедить Трампа продолжать предоставлять разведывательные данные, то, вероятно, Украина сможет удерживать позиции.

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"Я не совсем понимаю, насколько все будет плохо, если США отойдут, оставив возможность Европе или Украине покупать американское вооружение и позволяя обмен разведданными с Украиной. Это не идеальный вариант, бесспорно, не лучший, но и не худший сценарий, которого мы боялись", - сказал вице-президент по исследованиям Фонда Карнеги за международный мир Эндрю Вайс.

Такой поворот фактически поставит Трампа перед выбором: продолжать избегать конфликта с Путиным или получать прибыль от продажи крупных партий оружия.

Эксперты предупреждают, что одобренные и профинансированные еще администрацией предыдущего президента США Джо Байдена поставки оружия могут завершиться уже этим летом, а Европа вряд ли сможет восполнить этот пробел. Путин же, по словам специалистов, будет пытаться воспользоваться этой ситуацией.

Поэтому поставки Украине американского оружия - купленного или предоставленного в виде помощи - это единственный способ убедить Путина завершить войну, считает старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Чарльз Капчан.

"Трамп понимает, что если он "бросит" Украину, и Россия заставит ее капитулировать, это будет громким политическим поражением для него. Украина станет для Трампа новым Афганистаном, если не хуже", - заявил Капчан.

Трамп сближается с Путиным

Как сообщал ранее УНИАН, в Европе были ошеломлены разговором Путина и Трампа. Европейские лидеры опасаются предательства интересов Украины и считают, что президент США может заключить сделку с российским правителем, которая удовлетворит его максималистские требования и уступит интересами Украины в своей спешке прекратить боевые действия, писало Financial Times.

Издание The Times отметило, что надежды на санкции США против РФ стали еще более призрачными, ведь вместо того, чтобы ввести против России сокрушительные ограничения, на которые некоторые надеялись, президент Соединенных Штатов назвал свой разговор с российским диктатором Владимиром Путиным "замечательным" и сказал, что Россия имеет "огромную возможность" вести бизнес с США, когда закончится война в Украине,

Телефонный разговор Трампа с Путиным 29 мая не стал прорывом - наоборот, он показал, насколько маловероятным сейчас является прекращение войны в Украине, считает CNN. Когда Трамп после этих переговоров объявил, что Украина и Россия теперь будут вести переговоры "как только они могут" о прекращении огня и, наконец, завершении войны, несмотря на то, что боевые действия продолжаются, он фактически поддержал подход Кремля.

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