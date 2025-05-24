Возможно, выпрыгивая из воды, киты общаются между собой.

Украинские полярники показали снимки, на которых можно увидеть, как гигантский кит выныривает из воды. Как сообщили в Национальном антарктическом научном центре, во время работы в океане полярники успели поймать на фото, как прыгает кит.

"Согласитесь - это фантастическое зрелище. На фотографиях - горбатый кит, который считается наиболее прыгучим среди своего подотряда усатых китов", - уверяют ученые.

Речь идет о том, что прыжок является одним из типов поведения горбачей на поверхности воды, которых в целом выделяют почти два десятка. На английском это называется breaching whale - кит, вырывающийся из воды. По словам ученых, он может выпрыгнуть частично или полностью, когда над поверхностью появляется более половины тела великана.

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В центре объясняют, что есть несколько предположений, почему киты прыгают. Первое - возможно, именно так они пытаются избавиться от паразитов, которые массово живут на их коже, уменьшить раздражение от них и "почесаться" о воду. Второе предположение - так великаны коммуницируют между собой. Ведь звук прыжка слышно достаточно далеко, поэтому его могут использовать как сигнал.

"Но это только гипотезы, ведь мы до сих пор немного знаем об этих крупнейших животных планеты, которых люди сильно истребили во время китобойного промысла", - акцентируют ученые.

Уникальные съемки "маневренных" полосатиков

Как писал УНИАН, недавно украинские полярники впервые обнародовали уникальные съемки антарктических поло сатиков - китов, которые распространен в районе украинской станции "Академик Вернадский", недалеко от острова Галиндез. Этот кит - один из самых маленьких из семейства полосатых, длина тела составляет 7-9 метров, но некоторые особи достигают 10 метров.

Вес млекопитающего - в основном колеблется в районе 5-6 тонн, но встречаются достаточно крупные представители вида, весом в 10 тонн. На зиму они отплывают севернее, в более теплые воды для размножения, но некоторые особи зимуют в Антарктике.

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