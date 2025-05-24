Дипломат рассказал, что россияне требовали отдать им четыре украинские области.

Во время переговоров в Стамбуле российская делегация прямо заявила украинской стороне о том, что безусловное прекращение огня для них неприемлемо. Об этом рассказал первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в эфире телемарафона.

Он поделился, что в директивах российской делегации не предусматривалась возможность договоренности о перемирии. Вместо этого россияне требовали отдать им четыре украинские области, чтобы "завтра не требовать отдать шесть или восемь областей".

"Количество треша, угроз, цинизма и аморальных заявлений... Это шло почти сплошным потоком", - сказал Кислица.

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Также дипломат напомнил о том, что во время переговоров российская сторона угрожала тем, что некоторые члены украинской делегации могут потерять своих родственников, если не согласятся с условиями Москвы.

Переговоры о завершении войны - важные новости

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Швейцария готова принять у себя дальнейшие встречи по мирному урегулированию войны РФ против нашей страны. Он провел разговор с советником по вопросам национальной безопасности Швейцарии Габриэлем Люхингером.

Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что усилия по достижению прекращения огня в Украине пока находятся на ранней стадии. Он считает, что переговоры о завершении войны могут затянуться на несколько месяцев.

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