Киеву не нужны суррогаты статуса кандидата в Европейский Союз, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Твиттер.
Министр отмечает, что стратегическая двусмысленность относительно европейской перспективы Украины, которую практиковали некоторые столицы ЕС в течение последних лет, "потерпела неудачу", и от такого подхода следует отказаться.
"Это лишь ободрило Путина. Нам не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине, и оскорбительные чувства украинцев", - отметил Кулеба.
Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
8 апреля во время визита в Киев фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Украина его уже заполнила и передала Евросоюзу.
Первая часть опросника содержит политические и экономические критерии, по которым будет оцениваться готовность Украины получить статус кандидата на членство. Вторая - охватывает оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС.
Зеленский надеется, что в июне страны-члены Евросоюза поддержат решение о статусе Украины как кандидата.
Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в ЕС, скорее всего, займет "несколько лет, возможно, несколько десятилетий". Он предложил создать новый тип "европейского политического сообщества", которое позволит Украине и другим странам присоединится к "основным европейским ценностям". В то же время Макрон отметил, что присоединение к нему не гарантирует будущее членство в ЕС.
В Офисе президента Украины раскритиковали предложение "отдельных западных политиков" создать альтернативу вступлению нашего государства в Евросоюз.
"Хорошая мина при плохой игре - так выглядят попытки отдельных западных политиков подменить членство Украины в Европейском Союзе символическими форматами. Десятки тысяч украинцев заплатили своей жизнью за европейский выбор не ради новой серии игры в наперстки. Украина должна получить статус страны-кандидата", - заявил Михаил Подоляк.
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