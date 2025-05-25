Вскоре доллар снова рискует попасть в период "большой турбулентности", предупредил аналитик.

Курс доллара в Украине в воскресенье, 25 мая, в большинстве обменников финкомпаний и открытых отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 41,10 до 41,35 грн/долл. и продажа - от 41,45 до 41,75 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, будет колебаться пределах коридора: прием от 46,45 до 47,00 грн/евро и продажа - от 47,10 до 47,60 грн/евро.

По словам эксперта, в последние дни договоренность между США и Китаем о 90-дневной паузе в торговой войне, а также уже смягченная риторика американского лидера Дональда Трампа о войне тарифов с Евросоюзом частично поддержала американскую валюту на мировом валютном и фондовом рынках. Все это, как он отметил, начало постепенно возвращать пару евро/доллар с еще недавнего шокового положения.

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Вместе с тем, аналитик предупредил, доллар снова рискует попасть в период "большой турбулентности":

"И для Украины с ее привязкой курса гривни по отношению к доллару США, и основной задачей Нацбанка сглаживать колебания именно по американской валюте, - это может привести к скачкам курса больше не доллара, а именно по отношению к гривне, где подобной привязки наш регулятор пока не обеспечивает".

Курс доллара в Украине: прогноз на неделю

Напомним, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН спрогнозировал, что в последнюю неделю мая текущие курсовые изменения будут происходить уже в достаточно привычном коридоре 41,6-41,8 грн/долл. и 45,5-47 грн/евро.

По его словам, доллар будет "барахтаться" ниже отметки в 42 грн, а соотношение между курсами доллара и евро будет соответствовать мировым тенденциям: 1 евро будет равняться 1,10-1,15 доллара.

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