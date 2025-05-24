Для этого необязательно лезть в настройки маршрутизатора – достаточно придерживаться всего трех простых правил.

Трудно найти более раздражающую вещь, чем тормозящий Wi-Fi. Однако есть некоторые способы сделать подключение к интернету быстрее.

Самое важное, что для этого совсем не обязательно заходить в настройки роутера или быть "технарем" – достаточно следовать всего трем простым рекомендациям.

1. Расположить роутер в центре квартиры

Ситуация простая – чем дальше вы находитесь от роутера, тем слабее сигнал и ниже скорость подключения. Особенно очевидно это при работе с тяжелыми файлами.

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В идеале роутер должен стоять в центре квартиры или, как минимум, в той комнате, где вы чаще всего пользуетесь интернетом.

2. Держите роутер подальше от бытовых приборов

Большинство роутеров работают на частотах 2,4 ГГц или 5 ГГц. Первая из частот также используется бытовыми приборами. Если рядом с вашим роутером стоит телевизор или микроволновка они могут создавать помехи и снижать качество сигнала.

Если ваш Wi-Fi роутер поддерживает диапазон 5 ГГц, можно попробовать переключиться на него. Он менее подвержен помехам от бытовой техники, хотя его радиус действия немного меньше.

3. Время от времени перезагружайте роутер

Роутер по своей сути – это мини-компьютер, который, в отличие от настольного ПК или ноутбука, работает без остановки круглосуточно месяцами, если не годами. Логично, что периодический перезапуск девайса помогает ему "разгрузиться" и позволяет вернуть интернет к привычной работе.

В целях профилактики рекомендуется перезагружать роутер хотя бы раз в неделю. Просто выньте штекер питания из розетки, подождите 10 секунд до полной перезагрузки, а затем снова подключить его к сети.

Если ничего не помогло, можно попробовать отыскать оптимальный канал для Wi-Fi. Эта проблема особенно актуальна в многоквартирных домах, где роутеры стоят чуть ли не в каждой квартире.

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