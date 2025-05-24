Президент США убежден, что до него американскую армию использовали неправильно.

США больше не будут нести демократию в другие страны "под дулом пистолета". Об этом заявил президент Дональд Трамп, выступая на выпускной церемонии в военной академии "Вест-Пойнт".

В своем выступлении Трамп пространно пожаловался, что его предшественники занимались "всевозможными социальным проектами" в армии, "одновременно оставив наши границы без защиты и истощив арсеналы ради участия в чужих войнах".

"Мы боролись за границы других стран, но не защищали собственную. Но теперь все иначе - теперь мы воюем, как никогда раньше. Задача Вооруженных сил США - (...) не трансформировать чужие культуры, не распространять демократию по всему миру под дулом пистолета. Миссия армии - доминировать над любым врагом и уничтожать любую угрозу для Америки - где угодно, когда угодно и в любом месте", - сказал он.

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При этом Трамп признал, что американская армия нуждается в адаптации к современным военным реалиям, а потому перенимает опыт российско-украинской войны.

"Вещи меняются очень быстро. К сожалению, мы видим это на примере России и Украины. Мы это изучаем. И это ужасно - изучать такое, но мы наблюдаем различные формы ведения войны. Мы видим, как дроны спускаются под углом, с невероятной скоростью и точностью - мы никогда раньше ничего подобного не видели. Никогда. И мы учимся на этом", - сказал Трамп.

Трамп и война в Украине

Как писал УНИАН, отказ Трампа вводить новые санкции против РФ, которая не желает заканчивать войну, заставляет европейских лидеров бояться, что США окончательно "покинут" Украину и сосредоточатся на попытках наладить сотрудничество с государством-агрессором.

Политический эксперт Дэвид Игнатиус отмечает, что невыполнение Трампом его угроз в отношении России может стать самым разрушительным провалом его президентства. Причем его действия уже отбросили перспективу мира в Украине дальше, чем она была до недавнего времени.

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