Хитрый трюк: Джобс одним вопросом загонял в тупик каждого на собеседовании

Он искал не просто работников, а создателей будущего Apple.

Основатель Apple Стив Джобс известен не только революционными продуктами, но и безжалостным подходом к формированию команд. Один единственный вопрос, который он часто задавал на собеседованиях, мог мгновенно вывести из равновесия даже самых опытных претендентов. И это было не о технологиях или достижениях, пишет 3dvf.com.

Во время конференции All Things Digital D8 в 2010 году Джобс поделился, какой вопрос ставит на каждом собеседовании, чтобы увидеть истинную суть человека.

"Что вы чувствовали в свой худший день на работе?" - спрашивал Джобс.

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Вместо громких историй успеха или продуманных ответов он ожидал честного эмоционального признания. То, как человек переживает провал, показывало больше, чем любое резюме.

Это не просто собеседование - это тест на глубину личности. Избегание ответа или чрезмерная техничность сигнализировали о недостатке самоанализа или эмоционального интеллекта. Зато откровенный, живой ответ мог показать зрелость, устойчивость и умение превращать поражения в двигатели роста.

Такой вопрос - отражение уникального стиля руководства Джобса. Он искал не просто работников, а создателей будущего Apple - тех, кто не боится сломаться, чтобы собрать себя заново. И возможно, это именно тот вопрос, который стоит задать себе, прежде чем отвечать кому-то другому.

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