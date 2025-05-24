Настолько далеко от передовой их не ожидают, и поэтому РЭБ там не работает.

Россияне начали применять новую тактику использования FPV-дронов на глубину 30-40 км, где их просто не ожидают встретить. Об этом сообщил в своем Телеграм специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По его словам, новая тактика россиян наблюдается уже в течение месяца на всех фронтах: активно работают специальные группы российских пилотов, связь с дронами на таком огромном расстоянии обеспечивают дроны-ретрансляторы высоко в небе. Задача таких групп - бить по украинской логистике и атаковать тыловые цели.

"Причина успеха такой тактики: никто не ждет атаки дронами на такой глубине. Окопный/автомобильный РЭБ на такой глубине тоже мало кто использует. Тактический РЭБ закрывает фронты, а не тылы позади себя", - пояснил "Флеш".

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Как писал УНИАН, российские оккупанты надежно закрепились в приграничье Сумской области. Теперь эту территорию уже нельзя классифицировать как "серую зону", ведь враг уже уверенно ее контролирует. При этом россияне пытаются продвигаться дальше вглубь Сумщины, не считаясь с потерями.

Также мы рассказывали, что российские войска разворачивают наступление на город Константиновка Донецкой области с трех направлений. Военный обозреватель Денис Попович отметил, что, пока все обсуждают Покровское направление, о Константиновке забывают, хотя она является более важной.

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