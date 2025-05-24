Впервые в истории Каннского кинофестиваля в конкурсе участвовал иракский фильм.

Сегодня, 24 мая, прошла церемония закрытия 78-го Каннского кинофестиваля. Жюри основного конкурса во главе с французской актрисой Жюльет Бинош огласило лауреатов, пишет Le Monde.

Впервые в истории Каннского кинофестиваля в конкурсе участвовал иракский фильм - "Торт для президента", который является дебютной полнометражной лентой режиссера Хасана Хади. Именно он получил приз "Золотая камера".

Лауреатом "Золотой пальмовой ветви" стал фильм "Простая случайность" иранского режиссера Джафара Панахи.

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Полный список лауреатов Каннского кинофестиваля 2025:

"Золотая пальмовая ветвь"

"Простая случайность" (реж. Джафар Панахи)

Гран-при

"Сентиментальная ценность" (реж. Йоаким Триер)

Приз за лучшую режиссуру

Клебер Мендоса Фильо ("Тайный агент")

Приз жюри

"Звук падения" (реж. Маша Шилински)

Приз жюри

"Сират" (реж. Оливер Лакс)

Лучшая мужская роль

Вагнер Моура ("Тайный агент")

Лучшая женская роль

Надя Меллити ("Младшая Дерньер")

Лучший сценарий

"Молодые матери" (Жан-Пьер Дарденн и Люк Дарденн)

Специальный приз жюри

"Воскрешение" (реж. Би Гань)

"Золотая камера" за лучший дебют

Хасан Хади ("Торт для президента")

Лучший короткометражный фильм

"Я рад, что ты умер" (реж. Тауфик Бархом)

Известный актер резко высказался о Трампе прямо со сцены Каннского кинофестиваля - что известно

Ранее во время церемонии открытия Каннского кинофестиваля известный голливудский актер Роберт Де Ниро поблагодарил всех за почетную Золотую пальмовую ветвь и раскритиковал президента США Дональда Трампа, назвав его "президентом-филистером".

Также актер призвал противостоять политике главы Вашингтона, особенно его решению ввести 100% пошлину на фильмы, созданные за пределами США.

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