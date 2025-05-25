25 мая как в мире, так и в Украине есть немало праздников.

Последнее воскресенье мая интересно народными обычаями. В мире величают представителей нескольких профессий, а про праздник сегодня в Украине должны знать киевляне. Христиане отдают честь великому святому.

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Какой сегодня праздник церковный

По современному стилю восхваляют Иоанна Предтечу, знаменитого пророка, который покрестил Иисуса.

В староцерковном стиле другие действуют другие правила насчет того, какой сегодня церковный праздник. Православные славят патриарха Германа Иерусалимского и епископов Кипра и Епифания.

Какой сегодня праздник в мире

В календаре отмечают несколько международных явления. ООН учредила День Африки - самого жаркого континента планеты с богатой культурой.

Есть и профессиональные праздники сегодня - День филолога, День химика и День хирургии. Каждая из этих профессий незаменима.

Ещё одно событие дня с печальной нотой - День пропавших без вести детей. Его учредители надеются проинформировать общество о действиях, которые ускоряют поиски исчезнувших.

Среди прославленных именинников 25 мая из других стран - поэт Ральф Эмерсон, физик Питер Зееман, джазист Майлз Девис, актеры Иен Мак-Келлен, Киллиан Мерфи и Майк Майерс, рок-музыкант Клаус Майне.

Какой сегодня праздник в Украине

Знаменитые украинцы, которые родились в сегодняшнюю дату, это авиаконструктор Игорь Сикорский и художник Борис Арцибашев.

Киевляне могут знать, какой праздник 25 мая, ведь празднуют День города Киева. В столице проведут фестивали, экскурсии, выставки и концерты, однако из-за войны не будет многолюдных мероприятий.

Что за праздник сегодня в народе

На Иоанна Предтечу принято надевать светлую одежду, чтобы привлечь счастье. Возле дома стоит посадить рябину или калину - они принесут семейное благополучие. Удачным сегодня праздник считается для лечения головной боли, а святому молятся об избавлении от мигреней.

Что нельзя делать сегодня и какие есть приметы

Наши предки столетиями наблюдали за погодой, чтобы составить такие поговорки:

во время восхода облака красные - к засушливому лету;

весь день пасмурно - до конца месяца продлится непогода;

если во время дождя звонкий гром, то лить будет долго, а если глухой, то скоро станет сухо;

пышно цветет рябина - уродится овес.

Как предсказывают синоптики, неделя закончится небольшими дождями в западных и центральных регионах, но в целом в стране потеплеет.

По церковным наставлениям в праздник сегодня нужно отказаться от ругани, зависти, лжи, лести. Не стоит заниматься тяжелым трудом на участке и посещать кладбище.

Чей День ангела сегодня

По новому стилю можно поздравить людей с именами Иван, Иннокентний, Федор и Ян.

В староцерковном календаре 25 мая - праздник именин Антона, Германа, Дениса, Ивана, Петра, Семена, Федора и Филиппа.

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