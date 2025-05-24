Россияне уверенно контролируют четыре села возле границы и территорию вокруг них.

Российские оккупанты прочно закрепились в приграничье Сумской области, и теперь эту территорию уже нельзя считать просто "серой зоной" - враг уверенно ее контролирует. Об этом сообщает украинский мониторинговый проект DeepState.

Аналитики отмечают, что первые попытки врага занять позиции на Сумщине датируются началом марта, когда это было еще частью битвы за Суджу. В то время украинским защитникам удавалось отражать российские атаки, но активное давление вражеской пехоты и работа дронов в конце концов дали результат. Россияне начали постепенно оттеснять украинские подразделения от линии границы в районе сел Новенькое и Журавка, говорят в DeepState.

"Долгое время Сумщину (приграничье - УНИАН) можно было воспринимать как серую зону, ведь бойцы Сил Обороны пытались и пытаются сдерживать врага (...).) Однако стоит констатировать, что им (россиянам) удалось закрепиться по отрезку Веселовка-Журавка-Новенькое-Басовка и они продолжают осуществлять попытки зайти в Беловоды, а также сложной является ситуация в Локнях", - признают аналитики.

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В DeepState говорят, что Силам Обороны удалось несколько стабилизировать резкое продвижение врага вглубь территории Сумщины. И хотя вражеская пехота и дальше "лезет, как саранча", экипажи БПЛА ежедневно и каждую ночь уничтожают ее. Впрочем надеяться на то, что из-за высоких потерь враг откажется от попыток дальнейшего продвижения, тоже не стоит.

"После вытеснения нас с Курщины у них в планах было создание "буферной зоны" на Сумщине, что вполне логично и ожидаемо в данном сценарии развития событий", - отмечают там.

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Как писал УНИАН, россияне практически полностью уничтожили Купянск, которому сильно досталось еще в первый год войны. По состоянию на сейчас город разрушен фактически на 90%.

Также мы рассказывали, что РФ изменила тактику наступления и готовит продвижение на юге Украины. Для проведения штурмовых действий летом враг собрал определенное количество сил и средств, сообщили в Силах обороны юга.

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