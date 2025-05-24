За последние два дня домой вернулись 697 украинцев.

В воскресенье, 25 мая, состоится третий этап обмена пленными Украины с Россией. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

Он напомнил, что в субботу, 24 мая, обмен продолжился, и домой вернули еще 307 наших воинов.

"Рядовые и сержанты. Большинство - Вооруженные силы Украины, есть также Нацгвардия, Государственная пограничная служба. Из всех этих людей 273 попали в плен в Донецкой области, значительная часть - еще в 2022 году, также с территорий Херсонской, Запорожской, Харьковской областей, Луганщины. Всего за два дня обменов уже дома 697 украинцев", - рассказал Зеленский.

Видео дня

По его словам, 25 мая состоится третий этап обмена, в рамках которого должны быть освобождены тысяча наших людей.

"Но задача - освободить абсолютно всех, кто сейчас удерживается в России, и это задача общая для наших разведок, для наших дипломатов, для всего нашего государства. Понятно, что это задача непростая, но надо реализовать", - подчеркнул он.

Большой обмен пленными: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, на переговорах в Стамбуле 16 мая украинская и российская делегации договорились о масштабном обмене военнопленными. Министр обороны Рустем Умеров, который возглавлял украинскую делегацию, сообщил, что стороны пришли к согласию относительно обмена в формате "1000 на 1000" в ближайшее время.

23 мая Украина вернула из плена почти 400 военных и гражданских. В Координационном штабе по вопросам обращения с пленными уточнили, что из тех, кто вернулся домой, 270 - это военнослужащие Сил обороны, а остальные - гражданские граждане. Среди освобожденных есть представители ВСУ, в частности ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины. 24 мая вернулись из плена 307 защитников. Все - мужчины, представители рядового и сержантского состава.

Специальный представитель президента США Кит Келлог обмен "1000 на 1000" назвал самым положительным результатом переговоров в Стамбуле. Он поблагодарил министра обороны Рустема Умерова за весомый вклад в достижение этого, но добавил, что нужно перемирие и прекращение убийств.

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