Заместитель министра иностранных дел раскрыл новые детали разговора с российской делегацией.

Во время переговоров Украины и РФ в Турции российская делегация отличилась рядом циничных заявлений. В частности, войну там охарактеризовали противостоянием русских с русскими.

Об этом в интервью "Мы – Украина" рассказал заместитель министра иностранных дел Украины, член делегации Сергей Кислица. Он отметил, что россияне требовали от Украины отдать четыре области, обещая впоследствии потребовать "шесть или восемь".

"Количество угроз, цинизма и аморальных заявлений – это шло почти сплошным потоком. Вы уже слышали о длинных псевдоисторических экскурсах, о том, что сегодня мы требуем четыре области, завтра будем требовать восемь или шесть. О том, что здесь среди членов делегации некоторые члены могут потерять больше родственников", – вспомнил дипломат.

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Но только этим представители страны-агрессора не ограничились, говорит Кислица.

"Я не знаю, было ли это в СМИ, но я думаю, что это можно сказать. Например, на каком-то этапе глава российской делегации говорит украинской полномочной делегации, которая состоит из высоких руководителей ведомств, из военных людей на фронте. И вот глава российской делегации говорит: "Ну, вы знаете, по сути, война эта, когда русские убивают русских с определенными нюансами". Конец цитаты. То есть, понимаете, по сути, та страна отрицает твое существование как нации. Тебе в лицо говорят: ты не украинец, ты русский. Просто русские убивают русских", – рассказал замминистра.

Переговоры в Турции

16 мая в Турции впервые с 2022 года состоялись прямые переговоры между представителями Украины и РФ. Примечательно, что инициировал встречу диктатор Владимир Путин, и Зеленский согласился, заявив, что будет ждать правителя РФ в Турции лично.

Чуда не произошло, Путин на встречу не прилетел. Более того, российская делегация была довольно слабой – туда не вошел ни один министр.

Во время переговоров Россия, как и всегда, выдвинула ряд абсурдных требований для Украины. В частности речь шла о выводе украинских войскиз четырех областей Украины. Речь идет о Луганской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях, ни одну из которых армия РФ не контролирует полностью. Глава делегации России Мединский также заявил, что Москва готова воевать вечно.

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