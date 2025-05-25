Гибрид самолета и автомобиля может развивать скорость 200 километров в час на земле и более 250 километров в час в воздухе.

Гибрид самолета и автомобиля под названием AirCar, разработкой которого занимается словацкая компания Klein Vision, может выйти на рынок уже в 2026 году, пишет IFLScience.

Издание напомнило, что еще в 2021 году первая версия этого транспортного средства получила официальный сертификат летной годности от Транспортного управления Словакии после успешного проведения 70 часов летных испытаний в соответствии со стандартами Европейского агентства по безопасности авиации (EASA), совершив более 200 взлетов и посадок.

28 июня 2021 года компания даже совершила первый междугородний рейс - 35-минутный перелет из международного аэропорта в Нитре в международный аэропорт в Братиславе.

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Вторая версия этого транспортного средства пройдет испытания этим летом, и именно она может вскоре поступить в коммерческие продажи.

Отмечается, хвост и крылья этого транспортного средства сжимаются или расширяются в зависимости от того, находится он в режиме автомобиля или самолета. Он может развивать скорость 200 километров в час на земле и более 250 километров в час в воздухе. Дальность его полета составляет 1000 километров.

По словам соучредителя Klein Vision Антона Заяца, AirCar 2 - это готовый к производству прототип, стоимость которого может составлять от 800 000 до 1 миллиона долларов.

Эта информация появилась после того, как основатель Klein Vision Стефан Кляйн был удостоен специальной награды за инженерное совершенство от "Живых легенд авиации".

"Получение этого признания от "Живых легенд авиации" - это огромная честь и знаменательное событие. AirCar осуществляет мечту всей моей жизни - принести свободу полета в руки обычных людей. С запуском нашего серийного прототипа мы на шаг ближе к изменению движения мира - объединению дороги и неба в новое измерение персональной мобильности", - сказал Кляйн.

Другие летающие автомобили

Как сообщал ранее УНИАН, первый серийный летающий автомобиль шведской компании Jetson ONE, который получил название SN1, успешно совершил свой первый полет и приземлился. В компании рассказали, что SN1 является надежным началом для выпуска первых серийных моделей Jetson ONE.

Отмечалось, что одного заряда Jetson ONE хватает на 20 минут полета, а максимальный вес пилота - до 95 килограммов.

Этот летающий автомобиль оснащен бесщеточным электродвигателем высокой производительности и развивает максимальную скорость 101 км/ч. Транспортное средство изготовлено из алюминиевого шасси, а также карбоновых элементов, благодаря чему оно легкое и удобное в управлении. Аппарат имеет восемь мощных двигателей, приводящих в движение такое же количество пропеллеров.

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