Войска РФ подтягивают силы и средства из глубоких тылов ближе к линии боестолкновения, отметил эксперт.

Российские войска активно готовятся, и в ближайшие дни, вероятнее всего, начнется летняя военная кампания РФ. Такое мнение в эфире 24 канала высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, россияне подтягивают силы и средства из глубоких тылов ближе к линии боестолкновения на нескольких направлениях фронта, готовясь к наступательной операции. Украинские силы наносят удары по важным вражеским целям, чтобы не давать противнику такой возможности. В частности, на данный момент продолжается большая боевая работа ВСУ по островам левобережья в низовьях Днепра.

"Россияне лезут, как бешеные туда. Сейчас пытаются готовиться по крайней мере к форсированию Днепра для создания на правобережье определенных тактических плацдармов", - заявил Свитан.

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Фиксируется передвижения врага из Мелитополя в сторону Токмака, из Бердянска - через Черниговку на Пологи в сторону Гуляйполя. Из Мариуполя враг передвигается в сторону Великой Новоселки по юго-восточному флангу Запорожского фронта.

Летнее наступление России 2025: актуальные новости

Напомним, в военной разведке США пришли к выводу, что президент РФ Владимир Путин не отказался от своих главных целей, который он хочет достичь в войне против Украины. Отмечается, что, несмотря на значительные потери и затяжную войну, Путин не собирается прекращать ее. Его стратегия остается неизменной.

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заялял, что главной задачей армии РФ летом 2025-го станет попытка захватить Славянско-Краматорскую агломерацию. По его словам, наступление россияне будут вести сразу с трех сторон.

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