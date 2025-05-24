Военный говорит, что не осуждает тех, кто пошел на этот шаг.

Самовольное оставление части (СЗЧ ), как правило, свидетельствует о проблемах именно с командиром, от которого уходят. Такое мнение в интервью Наталье Мосейчук высказал начальник штаба 1-ого корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Арсен Дмитрик с позывным "Лемко".

По словам военного, сам он лично не осуждает тех людей, которые дезертировали, и относится к проблеме "по-философски".

"Сейчас в СЗЧ идут чтобы перевестись из подразделения в подразделение, это правда. В СЗЧ идут от командира. За прошлую компанию у нас [в "Азов", который в составе Нацгвардии,] несколько сотен человек перевелись из ВСУ и [эти ребята] - топ. Я не призываю идти в СЗЧ . Говорю как есть. Говорю, какой результат", - рассказал Дмитрик.

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Проблема СЗЧ: последние новости

Как писал УНИАН, сейчас в Украине действует закон, который позволяет военнослужащим вернуться в армию после СЗЧ без наказания за побег. Если военный в течение трех дней вернулся обратно, то уголовное производство открываться не будет.

Председатель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут, который сам в прошлом был военнослужащим, считает правильным решение государства "простить" тех, кто добровольно возвращается в армию после СЗЧ. По его словам, это, а также ряд других мероприятий, таких как "контракты 18-24" и мобилизация заключенных дали положительный результат для армии.

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