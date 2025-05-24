Однако украинское государство должно показать готовность выполнить свою часть соглашения, в том числе и касательно социальных гарантий для таких людей.

В украинской армии стало заметно больше иностранцев, что свидетельствует об улучшении рекрутинга иностранных добровольцев. Об этом сообщил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс", который ведет в телеграмм блог "Офицер".

"Или определенным образом улучшили рекрутинг иностранцев, или просто внедрили другие методы вербовки, но хочу признать, что определенный результат таки есть - это увеличение количества структурных подразделений иностранцев в составе сразу нескольких бригад Сил обороны Украины. Это реально не может не радовать, но делать это все надо было еще в далеком 2022-м году и эффект, честно говоря, тогда был бы гораздо больше", - написал он.

Вместе с тем офицер отмечает, что в контексте рекрутинга иностранных добровольцев "еще есть над чем работать". В частности он считает необходимым развернуть полноценную рекламную кампания "в рамках дозволеного" и создать рекрутинговые центры под это. Военный отметил, что Украина должна сделать максмально простым путь в армию для тех иностранцев, которые изъявили желание служить в ВСУ.

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"Ну и соответственно определенные социальные гарантии, льготы на территории Украины и другие выплаты самой собой должны быть, потому что некоторые ребята, которые [воюют] с 2022-го, до сих пор не могут получить гражданство Украины, хотя они гораздо больше его заслуживают, чем бедолаги из Тисы", - добавил офицер.

Иностранные добровольцы в украинской армии

Как писал УНИАН, в составе ВСУ существуют целые подразделения, которые состоят из иностранных граждан, выразивших желание защищать Европу от российского нашествия. Наиболее известными в этом контексте являются грузинские, белорусские, чеченские и российские подразделения.

Но также за Украину сражаются граждане многих других стран - не только европейских, но даже с другой стороны Земли.

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