Эти авто доказывают: сам бренд или мощность - еще не гарантия роскоши.

Несмотря на шестизначные ценники, некоторые "премиальные" авто предлагают салоны, которые не дотягивают даже до массовых моделей. Slash Gear рассказал о 6 дорогих авто, где роскошь ограничилась только ценой.

1. Tesla Cybertruck

Цена стартует с $72 235, но салон - как у авто за $40 000. Пластиковая панель приборов, минимализм без отделки, отсутствие кожи или прострочки. Владельцы жалуются на скрипы и дребезжание.

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2. GMC Hummer EV

Имеет два больших экрана, разработанные с Epic Games, но впечатление портит тесный салон, нехватка кожаных акцентов и "гробовидная" эргономика. Эффективность тоже под вопросом: огромный аккумулятор дает тот же пробег, что и у Cybertruck.

3. Alfa Romeo Giulia

Отличная управляемость, но салон - с бюджетными текстурами, без прострочек и с маленьким 8,8-дюймовым дисплеем. Дизайн проигрывает BMW 3 Series и Mercedes C-Class.

4. Alfa Romeo Stelvio

Разделяет проблемы Giulia. Интерьер улучшили после рестайлинга, но качество все еще уступает даже более дешевым конкурентам вроде Lexus NX или Genesis GV70.

5. Maserati Ghibli

Несмотря на Ferrari-подобную динамику, интерьер выглядит как у Chrysler. Дисплеи устаревшие, материалы - дешевые, эстетика - из 2013 года.

6. Infiniti Q50

Снят с производства в 2024-м. Дерево и кожа - есть, но центральная консоль перегружена кнопками, двойные экраны выглядят как из Windows 7, и общий стиль - из 2000-х.

Покупатели ожидают не только скорость, но и качественный опыт внутри. А этого некоторые "премиумы" так и не поняли.

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