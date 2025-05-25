По словам Коваленко, россияне меняют тактику почти с каждой новой атакой.

Сегодня ночью российская оккупационная армия запустила по Украине ударный дрон на новой, "рекордной" высоте – почти 5 км. Об этом военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил во время дроновой атаки, в том числе на Одессу.

"Ого! На материковой части Украины, не скажу где, Shahed-136 сегодня установил абсолютный рекорд высоты полета – 4 900 метров", – подчеркнул эксперт.

Примерно за 40 минут до этого сообщения аналитик написал в Telegram-канале, что Shahed-136 заходит на Одессу на высоте 3 км.

Видео дня

"Очередное новшество от маньяков... Shahed-136 заходит на Одессу на высоте 3 км… Российские оккупационные войска практически каждый налет меняют тактику ударов, перехват которых становится все сложнее и сложнее...", – констатировал обозреватель.

Он добавил, что зенитно-ракетные комплексы и легкая авиация для перехватов дронов не теряют свою актуальность.

Атаки РФ по Украине

В ночь на 25 мая армия РФ запустила по Украине ударные БПЛА, также сообщалось о запуске ракет. Атакован ряд регионов – Кировоградская область, Одесса, Киев, Харьков, Николаев и т. д. Есть пострадавшие и разрушения. Атака продолжается.

А 23 мая россияне атаковали Одессу новыми дронами-камикадзе. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщал, что РФ, судя по всему, начала испытания очередной разработки – на Одессу и область был осуществлен необычный налет Shahed-136.

В частности, зафиксирован беспилотник, который по своей аэродинамической схеме похож на Shahed-136 – "летающее крыло" и визуально, напоминал барражирующий боеприпас "Ланцет". В то же время по размерам он был больше.

Вас также могут заинтересовать новости: