Предприятие подверглось значительным разрушениям.

В ночь на пятницу, 23 мая, Силы обороны Украины нанесли удар по заводу "Энергия" в городе Елец Липецкой области РФ.

Появились спутниковые снимки с последствиями атаки по российскому предприятию. Кадры опубликованы на странице Open Source Centre в соцсети Х.

Предприятие, где, как сообщается, россияне изготавливают компоненты для ракет "Искандер" и авиабомб, подверглось значительным разрушениям.

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На опубликованных спутниковых снимках от Planet можно разглядеть существенные повреждения одного из помещений:

Атака на завод "Энергия"

Ночью 23 мая Липецкую область РФ посетили украинские дроны. Был поражен завод "Энергия", что официально подтвердили в Генеральном Штабе ВСУ.

Отмечалось, что была зафиксирована серия взрывов. После атаки на объекте вспыхнул пожар.

Пораженное предприятие является одним из крупнейших в России производителей химических источников тока. В частности, там изготавливаются батареи для модулей, которые являются компонентом авиационных бомб.

"Остановка работы ПАО "Энергия" может оставить часть военной техники и средств поражения российских оккупантов без критически важных элементов питания", – отмечали в Генштабе.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отметил, что завод "Энергия" также сотрудничает с такими госструктурами страны-агрессора как "Роскосмос", МВД, ФСБ, МЧС и "Газпром".

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