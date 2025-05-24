Только гений найдет 2 ломтя арбуза без косточек за 6 секунд: фантастическая головоломка

Решив задание, вы проверите остроту зрения и способность сосредотачиваться.

Вы любите решать головоломки, чтобы тренировать свой мозг? Это действительно хороший способ отдохнуть от работы или просто развлечься с родными.

Оптическая иллюзия, которую мы вам сейчас предлагаем, покажет, насколько хороши у вас острота зрения и внимательность к деталям. Вам нужно среди многих ломтей арбуза с косточками найти два, у которых косточек нет. На это у вас есть всего 6 секунд.

Если успеете найти оба ломтя арбуза за отведенное время - можете гордиться собой.

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Итак, сосредоточьтесь и приготовьтесь к испытанию. Посмотрите спокойно на рисунок. На нем "спрятаны" два ломтика арбуза без косточек. Ваша задача - найти их как можно быстрее. Имеете на это не более 6 секунд. Удачи вам!

Ваши 6 секунд на поиск кусков арбуза без косточек исчерпаны. Как ваши успехи? Удалось ли вам найти то, что искали? Если да - вы очень внимательный и сосредоточенный человек. Но не расстраивайтесь, если поиск не увенчался успехом. Вы можете вернуться к изображению и снова испытать свои силы.

Если же хотите знать правильный ответ, то вот он:

Другие головоломки от УНИАН

Вы можете решить суперсложную головоломку, в которой надо найти поросенка без шляпы за 12 секунд. На коллаже с милыми поросятами каждый имеет на голове малиновую шляпу, но где-то на картинке спрятался особый поросенок. Ваша задача - отыскать поросенка без шляпы.

Или в оптической иллюзии среди тюльпанов найдите часы за 8 секунд. Среди невероятно красивых цветов мы спрятали часы, которые вам нужно отыскать. Сделать это может быть непросто, учитывая разнообразие цветов на картинке. К тому же усложняет задачу и ограничение во времени.

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