Павший защитник был родом из Крыма и мечтал о его возвращении под контроль украинского государства.

На войне российскими захватчиками погиб украинский актер Назар Малик. Об этом сообщили в творческом объединении "Ночь в университете".

"Сотник Панас Бульба, подопытный пациент на лекции о холере, Гетман Скоропадский, Петр Косач, киевский губернатор Васильчиков, генерал Крымский, префект конгрегации Могило-Мазепинской Академии, брат Назарий из Белого братства, шутцер... Это лишь небольшой перечень ролей, в которых с первых экскурсий Ночь в университете с 2016 года вы могли знать и видеть нашего актера Назара Малика. К сожалению, других ролей не будет", – говорится в сообщении.

Назар Малик погиб с оружием в руках 22 мая 2025 года. Он защищал Украину на Покровском направлении и служил в Вооруженных силах с 2024 года.

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"Назара сложно было не заметить. Он был смешным и остроумным, и хоть не все его понимали, сложно не согласиться с тем, какую большую часть в нашем проекте он составлял. Товарищ, друг, брат и сын, знаток военной истории и вооружения, импровизатор, шутник, почетный амбассадор Массандры, человек с едва ли не самым большим количеством шинелей без пуговиц и петлиц из гримерки, а с 2024 года – офицер Вооруженных Сил Украины. Спасибо за чин. Будем скорбеть и помнить. Еще почтим тебя в украинском Крыму", – добавили в объединении.

Университетский товарищ воина Давид Давтян отметил, что павший защитник был родом из Крыма.

"Назар был старше на 4 года, но всегда легко находил общий язык с молодым поколением, мог с нами выпить, рассказать веселых историй. Также он играл в театрализованных экскурсиях Ночи в Университете и был очень крутым актером, который задавал драйвовый тон всей локации, в которой он играл. Сам Назар был родом из Крыма и всегда мечтал о его возвращении под контроль украинского государства. Буквально недавно как младший лейтенант запаса, окончивший военную кафедру Назар стал в ряды Сил обороны Украины", – написал он.

Напомним, 12 мая на фронте погиб украинский ведущий, шоумен и бывший актер "Дизель-шоу" Максим Нелипа. Он пополнил ряды ВСУ в начале полномасштабного вторжения.

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