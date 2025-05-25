Кроме того, россияне атакуют Украину дронами.

Российские оккупанты вывели в Черное море носители ракет "Калибр". Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук. Кроме того, в небе находится стратегическая авиация противника.

"Учитывая активность авиации, следует смотреть в море. Довольно распространенная для них практика – применять их (авиацию и носители "Калибров, – ред.) в один и тот же период. Как правило, "Калибры" они применяют во время воздушных атак с применением авиации, не как самостоятельное средство. Если будет воздушная атка, теоретически они могут применить и "Калибры"", – сказал Плетенчук в эфире телемарафона.

Что касается присутствия в небе вражеской авиации, то "Николаевский Ванек" информирует о взлете около 7 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Вероятно, вылет боевой.

Видео дня

"В районе Энгельса они будут скорее всего в 00:50 – 01:30 +/-. Если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 01:30 – 02:00 +/-. В районе Каспийского Моря они будут скорее всего в 02:00 – 03:00 +/-. Если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 03:00 – 04:00 +/-", – говорится в сообщении.

К тому же, был зафиксирован вылет двух единиц Ту-160 с аэродрома "Энгельс".

Воздушные силы ВСУ пока официальной информации о вражеских самолетах не предоставляли. В то же время стоит отметить, что в украинском воздушном пространстве находится немало "Шахедов". Кроме того, сообщалось о пусках баллистики.

Атаки РФ по Украине

Ночью 24 мая российские оккупанты терроризировали Украину дронами. Под массированной атакой с применением дронов и баллистики был Киев. В нескольких районах столицы возникли пожары, не обошлось без пострадавших.

Кроме того, россияне снова ударили по портам Одесской области. В результате атаки 24 мая, к счастью, пострадавших не было. В то же время стало известно о смерти еще одного человека в результате атаки 23 числа – количество жертв возросло до трех.

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