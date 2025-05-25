Созревание бананов ускоряет этилен, который они выделяют, поэтому выработку этого газа нужно регулировать.

Бананы - любимый для многих фрукт, но его недостаток в том, что уже через несколько дней после покупки он становится коричневым и мягким. Однако существуют секреты, которые помогут сохранять бананы свежими дольше. Их раскрыло издание Mirror.

Эксперт по вопросам питания Молли объяснила, что бананы начинают портиться сразу после сбора урожая.

"Бананы собирают за две недели до того, как они прибудут в ваш продуктовый магазин. Их отправляют в охлаждающих контейнерах, предназначенных для контроля количества этилена, который влияет на бананы. После того как товар прибудет, его хранят в специальных камерах для созревания на складе, а затем отправляют в рефрижераторных грузовиках в местный продуктовый магазин", - отметила она.

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Моли рассказала, как можно продлить срок хранения бананов на 7-15 дней. Она назвала три способа.

1. Заверните плодоножки в пленку

Бананы никогда не следует держать в вазе с другими фруктами - это одно из худших мест для их хранения. Дело в том, что все фрукты производят этилен, который ускоряет процесс созревания. И когда бананы лежат вместе с другими фруктами, этилена выделяется очень много - и бананы созревают очень быстро.

Чтобы остановить выработку этилена и предотвратить его влияние на продукт, плодоножки бананов нужно обернуть в пищевую пленку, фольгу или бумагу и хранить их отдельно от других фруктов.

2. Положите бананы на решетку или подвесьте их

Один из способов сохранить бананы свежими - разъединить их и положить на решетку или подвесить, благодаря чему уменьшится количество этилена вокруг фрукта.

"Этилен тяжелее воздуха. Если поднять бананы с подставки, этилен будет меньше контактировать с плодами, поэтому они будут созревать медленнее", - заверила Молли.

Кроме того, когда бананы соединены, существует больший риск, что они помнутся, что также может привести к их быстрой порче.

3. Храните бананы в холодильнике

Существует распространенное заблуждение, что бананы никогда не следует хранить в холодильнике, поскольку их кожура становится черной. Но важно знать, что при этом фрукты внутри останутся свежими, несмотря на свой неприглядный вид.

"Поскольку бананы хранятся в холодильнике на протяжении всего своего длительного путешествия в продуктовый магазин, логично, что если поместить их в домашний холодильник - они дольше сохранятся зелеными. Однако ваш домашний холодильник намного холоднее, чем холодильная камера, которая используется для транспортировки фруктов и овощей. Холод повредит банановую кожуру, из-за чего она станет коричневой, но банан внутри останется свежим", - пояснила эксперт.

Ранее УНИАН рассказывал, можно ли есть коричневые бананы, а когда их лучше выбросить. Эти перезрелые фрукты являются здоровым источником тех же витаминов и минералов, что и желтые, заверила сертифицированный врач Сюзанна Фишер. Коричневые бананы более спелые и мягкие, чем желтые, а также они более сладкие, поэтому их чаще используют в выпечке и других рецептах, чем употребляют как самостоятельный перекус. Небольшие коричневые пятна на кожуре - признак того, что крахмал в плодах превратился в сахар, который делает бананы более сладкими и ароматными.

Однако чем спелее становятся бананы, тем выше риск того, что на них могут быть бактерии. Если на фрукте есть плесень, он пахнет гнилью или имеет темный колес внутри - его употреблять не нужно.

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