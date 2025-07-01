Курс гривни к евро установлен на уровне 49,41 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 2 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,82 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, евро продолжает бить рекорды и впервые в истории пересек отметку в 49 гривень. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 49,41 грн за один евро, то есть гривня ослабла сразу на 42 копейки. Предыдущий максимум был зафиксирован в 1 июля с курсом 48,99 гривни.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,85/41,88 грн/долл., а евро - 49,44/49,45 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 1 июля подорожал на 10 копеек и составляет 42,05 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,40 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне вырос на 10 копеек и составляет 49,40 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,78 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 1 июля вырос на 2 копейки и составляет 41,92 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 20 копеек и составляет 49,50 гривни за евро.

При этом продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,32 гривни, а евро - по курсу 48,50 гривни за единицу иностранной валюты.

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